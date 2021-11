In der Badewanne liegend mit Zigarre und Cowboyhut – so kennt man Colt Seavers (Lee Majors) nach getaner Arbeit. Foto: ddp

Von Ulrich Zander

Spektakuläre Stunts, eine hitverdächtige Titelmelodie, die noch heute jeder mitsingen (oder zumindest mitpfeifen) kann, ein sympathischer Titelheld und attraktive Assistenten – so wurde "Ein Colt für alle Fälle" in der ersten Hälfte der 80er Jahre zum Pflichttermin: immer montags um 17.50 Uhr im ZDF. Für viele heute 40- bis 50-Jährigen wurden Colt Seavers, Howie Munson und Jodie Banks zu Helden der Kindheit und Jugend. Vor 40 Jahren, am 4. November 1981, tauchte das Team um den unbekannten Stuntman erstmals im US-TV auf.

Majors (Mi.) mit Douglas Barr als Howie Munson und Heather Thoams als Jodie Banks. Foto: 20th Century Fox

Der war – gespielt von Lee Majors – "The Fall Guy" (so der Originaltitel der ABC-Serie), der "Prügelknabe" also, der (Hin-)Falltyp. Schlecht bezahlt in seinem Job als Stuntman, verdingt er sich zusätzlich als Kopfgeldjäger. Er verfolgt Verbrecher, die bis zur Gerichtsverhandlung gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt wurden und dann geflohen sind. Ein spannendes, aber oft auch ganz schön gefährliches Unterfangen.

Während sich die Hauptdarsteller am Ende der meisten Episoden in Colts Hütte in den Hollywood-Hills treffen, wo er dann als Running Gag mit Cowboyhut und Zigarre in seiner Badewanne vor dem Haus sitzt, stammten die Ausschnitte im Vorspann aus bekannten Filmen – und sollten Colts Arbeit als unbekannter Stuntman dokumentieren. Da ist der Sprung von einem fahrenden Eisenbahnwaggon auf ein Zugsignal aus "Trans-Amerika-Express" (1976) mit Gene Wilder und Richard Pryor oder der gemeinsame Sprung von Paul Newman und Robert Redford aus "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969).

Colt Seavers als gutmütiger Macho passte perfekt in die konservative Reagan-Ära. Neben seinem trockenen Humor bezog die Serie ihren Charme hauptsächlich aus Actionszenen mit einem braunen Pick-up-Truck – ein aufgemotzter GMC Sierra Grande mit extra großen Reifen, der über Hügel und Abgründe schießt. Der Geländewagen wurde von der "General Motors Truck Company" zur Verfügung gestellt, die sich vertraglich verpflichtet hatte, für die zu Schrott gefahrenen Pick-ups immer wieder ein gleiches, neues Fahrzeug zu liefern. Erwartungsgemäß gingen vor allem bei den Sprüngen etliche Fahrzeuge zu Bruch. Allein für die Premierenfolge wurden angeblich zehn Autos demoliert.

Unmengen von Pick-up-Trucks und anderen Fahrzeugen wurden auf den Schrottplatz befördert. Foto: 20th Century Fox

Wahlweise gab es zudem in jeder Folge rasante Verfolgungsjagden mit dem Motorrad, Boot, Flugzeug oder Hubschrauber. Ebenso dazu gehörten wilde Schießereien und Prügeleien – zum Glück wurden Colt, Howie (Douglas Barr) und Jodie (Heather Thomas) dabei höchstens leicht verletzt. Einige der 113 US-Folgen hatte das ZDF aussortiert, teilweise wurden auch einige Szenen kurzerhand herausgeschnitten – Kirchenverbände hatten sich wegen brutaler Autocrashs beschwert. Doch die Zeiten ändern sich: Inzwischen wirken die damals "spektakulären Stunts" und "special effects" aus dem vordigitalen Zeitalter antiquiert. Auch die Schnittfolge ist für die heutigen veränderten Sehbedürfnisse recht langsam.

Den Titelsong ("The Unknown Stuntman") sang Lee Majors selbst. Komponiert wurde er von dem "Colt"-Erfinder und Produzenten Glen A. Larson. Der Song avancierte in Deutschland zum Hit und kletterte bis auf Platz 11 der Charts. Deutsche Versionen von Volker Lechtenbrink und Tom Astor waren weniger erfolgreich.

Ein Lied der Band "The Diamonds" war es angeblich wiederum, das Larson zur Serie "Ein Colt für alle Fälle" inspirierte. Lead-Sänger David Somerville erinnerte sich später: "Für ein CBS-Fernsehspecial hatte ich einen Song über einen Stuntman geschrieben und spielte ihn Glen vor. ,Das ist eine großartige Idee‘, sagte er und entwickelte daraus den Grundgedanken für eine neue TV-Show." Vom Start weg gelang es Larson, Stars wie Robert Wagner, Tom Selleck, William Conrad und Roy Rogers für Gastauftritte zu gewinnen, die auf den fiktiven Filmsets der Serie sich selbst spielten.

An den Erfolg von "Ein Colt für alle Fälle" konnten die drei Hauptcharaktere nach Einstellung der Serie im Jahre 1986 nicht mehr anknüpfen. Nach zwei Staffeln von "Raven" (1992/93) wurde Lee Majors meist nur noch für Gastrollen gebucht. Heather Thomas war schon während der Dreharbeiten kokainsüchtig, doch selbst nach einer erfolgreichen Entziehungskur fand sie nicht zurück ins Fernsehgeschäft. 1998 beendete sie ihre Schauspielkarriere, seitdem hat sie einen Roman verfasst und diverse Drehbücher geschrieben – mit bescheidener Resonanz.

Auch Douglas Barr war nach kleineren Anschlussrollen ins Drehbuchfach gewechselt, außerdem führte er in einigen US-Fernsehfilmen Regie. Inzwischen betätigt er sich im nördlichen Kalifornien als Winzer und betreibt einen exklusiven Weinhandel.

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass die Geschichten um Colt auf die große Kinoleinwand kommen könnten. Nun soll es endlich soweit sein: Angeblich plant das Produktionsstudio "Universal" einen Film mit Ryan Gosling in der Rolle des verwegenen Stuntmans. Die Regie der Neuauflage wird der ehemalige Stuntman David Leitch ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw") übernehmen, bereits 2022 sollen die Dreharbeiten beginnen.

Übrigens: Obwohl Lee Majors in der Serie einen Stuntman spielt, wurde er bei den Stunts gedoubelt. Und der wahre Stuntman in den Episoden ist den meisten wahrscheinlich ebenso unbekannt wie der besungene Serienheld: Vince Deadrick senior. Er hatte für Majors schon zwischen 1973 und 1978 in der Serie "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" den Kopf hingehalten. Deadrick starb 2017 im Alter von 84 Jahren.