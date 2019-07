Von Christian Satorius und Ute Teubner

New York. Eigentlich hatte er gar keinen Kauartikel herstellen wollen: Der gebürtige New Yorker Thomas Adams war vielmehr auf der Suche nach einem Ersatzstoff für Kautschuk. Der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Gummireifen, aber auch in Stiefeln oder Kinderspielzeug verwendet. Als Alternative sah Adams den milchigen Saft des Breiapfelbaums, der in Mittelamerika heimisch ist. Munter experimentierte er also mit der "Chicle" genannten Flüssigkeit - doch sämtliche Versuche schlugen fehl.

Da soll Adams beim Einkaufen zufällig gehört haben, wie ein kleines Mädchen für einen Penny Kaugummi (das damals aus Paraffinwachs bestand) verlangte - die Geschäftsidee war geboren: Statt den Rest des Chicles im East River zu versenken, formte er ihn erst zu kleinen Kugeln, später zu Streifen. Das war vor 150 Jahren. Und seither gilt der zunächst wenig erfolgreiche US-amerikanische Unternehmer Thomas Adams als Vater des Kaugummis.

Hintergrund WISSENSWERTES

>Die größte Kaugummiblase der Welt beträgt 58,4 Zentimeter. Rekordhalterin ist die Amerikanerin Susan Montgomery Williams. >Der Zahnarzt William Semple ließ sich am 28. Dezember 1869 das Kaugummi als zahnmedizinisches Produkt patentieren – und fügte ihm erstmals Zucker hinzu. >Seit Erfindung des [+] Lesen Sie mehr WISSENSWERTES

>Die größte Kaugummiblase der Welt beträgt 58,4 Zentimeter. Rekordhalterin ist die Amerikanerin Susan Montgomery Williams. >Der Zahnarzt William Semple ließ sich am 28. Dezember 1869 das Kaugummi als zahnmedizinisches Produkt patentieren – und fügte ihm erstmals Zucker hinzu. >Seit Erfindung des Kaugummis wurden schätzungsweise 4,5 Milliarden Kaugummistreifen gekaut. Würde man diese aneinanderkleben, so könnte man damit die Erde 1,8-mal umrunden. >Erfindung des Kaugummis wurden schätzungsweise 4,5 Milliarden Kaugummistreifen gekaut. Würde man diese aneinanderkleben, so könnte man damit die Erde 1,8-mal umrunden. >Ein Deutscher kaut durchschnittlich 100 Kaugummis pro Jahr, ein Amerikaner 300 Kaugummis. Täglich werden in den USA rund 10 Millionen Kaugummiblasen geblasen.

[-] Weniger anzeigen

Zu Unrecht eigentlich. Denn kurz bevor Adams seine zündende Idee hatte, genauer gesagt am 27. Juli des Jahres 1869, hatte sich bereits Arnos Tyler aus Toledo in Ohio eine Erfindung patentieren lassen: ein Kaugummi auf Basis von Rosen- und Olivenöl. Doch traf er damit den Geschmack seiner Zeitgenossen nicht - und so geriet Tylers Rezept in Vergessenheit.

Sein Landsmann Adams hatte da einfach mehr Glück. Bereits 1857 war er durch die Vermittlung des ehemaligen mexikanischen Staatschefs Antonio López de Santa Anna, der sich zu dieser Zeit im US-amerikanischen Exil auf Staten Island, New York, aufhielt, auf den gummiartigen Rohstoff Chicle gestoßen. Adams kaufte Santa Anna einen Teil seines importierten Vorrats ab und begann mit besagten zum Scheitern verurteilten Versuchen - bis er das Kaugummi-Mädchen traf und erfuhr, dass es in Mittelamerika üblich war, verfestigte Stücke des Chicles auch als Kauartikel zu benutzen.

Adams setzte sein komplettes restliches Vermögen für diese Idee ein und errichtete in New York gemeinsam mit seinen beiden Söhnen die erste Kaugummifabrik der Welt. 1871 kamen die ersten zu Kugeln gerollten Chicle-Stücke als "Adams New York Gum No. 1" auf den Markt. Erst später verkaufte er seine Kaugummis auch in Form von Streifen und in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

1884 brachte Adams sein erstes Kaugummi in Streifenform heraus, das Lakritzkaugummi "Black Jack", das sich - mit Unterbrechungen - bis heute auf dem Markt behaupten konnte. 1888 folgte "Tutti Frutti", das als erstes Kaugummi überhaupt in einem Kaugummiautomaten verkauft wurde. Im Gegensatz zu Tylers Kaugummis waren Adams’ Kauartikel überaus erfolgreich und kamen sehr gut an.

Dennoch mussten sie sich den Markt mit mehreren Konkurrenzprodukten teilen. Zum einen gab es zu dieser Zeit noch Kaugummis auf Basis von gezuckertem Paraffin, die aber Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr vom Markt verschwanden. Zum anderen gab es noch Kaugummis auf Basis von Fichtenharz, auf die unter anderem der Unternehmer John B. Curtis mit seinen zu dieser Zeit ebenfalls sehr beliebten Kaugummis setzte, die er als "The State of Maine Pure Spruce Gum" auf den Markt brachte.

Während die Mayas schon 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf Chicle herumkauten, verwendeten unsere Vorfahren hierzulande vor allem das Fichtenharz als Kaugummi. Noch heute kennt so mancher Waldarbeiter dieses Kaupech genannte Baumharz. Dabei handelt es sich um Harz, das aus dem Baumstamm ausgetreten ist und sich nach einiger Zeit so verfestigt hat, dass es eine ganz bestimmte Konsistenz aufweist, die nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein darf. Nach einer Weile entsteht im Mund eine Kaumasse, die sich genau so wie Kaugummi kauen lässt.

Archäologen haben in Westschweden fast 10.000 Jahre altes Birkenpech gefunden, das Abdrücke menschlicher Zähne aufweist. Erst im Mai dieses Jahres gelang es Natalija Kashuba von der Universität Oslo und ihrem Team, menschliche DNA an den Kauspuren nachzuweisen. Allerdings war das Birkenpech in der Steinzeit wohl weniger Genussartikel als vielmehr ein universeller Kleber, unter anderem für Jagdwaffen, bei denen Steinspitzen und Holzschäfte mit seiner Hilfe verbunden wurden.

Im Gegensatz zum Kau- oder Birkenpech sowie Chicle besteht das heutige Kaugummi meist vor allem aus künstlichen Polymeren auf Erdölbasis, also aus Kunststoffen, denen unter anderem Aromen, Farbstoffe, Emulgatoren und Weichmacher hinzugefügt werden, vor allem aber jede Menge Zucker beziehungsweise Zuckerersatzstoffe. Neben den teilweise exotischen Geschmacksvarianten, wie etwa Zimt, Ingwer, salziges Lakritz, Cola oder auch Wassermelone, ist es aber vor allem die Fähigkeit, möglichst große Blasen erzeugen zu können, die das heutige Kaugummi so beliebt macht.

Den Grundstein dazu legte 1906 schon Frank Fleer mit seinem "Blibber Blubber" genannten Kaugummi, dessen Rezeptur 1928 von Walter Diemer noch entscheidend zum "Dubble Bubble" verbessert werden konnte. Derartiges Bubblegum war es auch, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Botschafter des American Way of Life über die ganze Welt verbreitete. Kaugummi war eben immer schon mehr als nur ein reiner Kauartikel.

Mittlerweile wird Kaugummikauen zur Zahnpflege und für einen frischen Atem, zum Stressabbau und Druckausgleich im Ohr etwa beim Fliegen empfohlen. Und obwohl das schmatzende Kaugeräusch kniggemäßig höchst umstritten ist und nicht gerade besonders schlau wirkt: Längst legen bereits einige Lehrer ihren Schülern ans Herz, beim Lernen ruhig Kaugummi zu kauen, um die Konzentration und Gedächtnisleistung zu verbessern. Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, ob Kaugummikauen nun wirklich das kognitive Leistungsvermögen steigert - oder doch eher ablenkt. Eine eindeutige Antwort hierzu steht aber noch aus.

Und Kaugummis sind auch nicht nur Kult und cool, sie sind zudem ganz schön klebrig und machen jede Menge Dreck. Ein Problem für Stadtreinigungen allerorten: Die Entfernung der unansehnlichen Placken ist "Extremschmutzbeseitigung" und kostet jährlich Millionen. Viele Städte reagieren daher mittlerweile mit drastischen Sanktionen. So kann beispielsweise ein auf den frisch sanierten Mannheimer Planken ausgespucktes Kaugummi ab sofort mit bis zu 100 Euro Bußgeld richtig teuer werden.