Heidelberg. (lex) Wenn das mal kein Grund ist, zu feiern: Seit 30 Jahren veranstaltet die Rhein-Neckar-Zeitung den Regionalausscheid des „Blende“-Fotowettbewerbs. Und seit 20 Jahren werden die Siegerbilder in einer eigenen Ausstellung in der Stadtbücherei Heidelberg präsentiert. So auch nun wieder. Mit Sekt und Selters wurde die Jubiläums-Schau mit den stolzen Gewinnern in dieser Woche eröffnet.

Zwei Themen bildeten 2019 den Schwerpunkt des RNZ-Wettbewerbs: „Nightlife“ und „Verkehrte Welt“. In den Sommermonaten seit 1. Juni bis 30. September waren die RNZ-Leser aufgefordert, dazu Motive zu finden, zu arrangieren, Fotos zu komponieren. Den Charme des „Blende“-Wettbewerbs macht aus, dass nur Hobby-Fotografen mitmachen können. Wobei man „Hobby“ in dem Fall nicht mit „Laien“ verwechseln sollte. Viele der auch in diesem Jahr eingereichten Beiträge bestachen durch Brillanz und Kreativität. Oder zeigten auch das Glück, zum richtigen Augenblick den Finger am Auslöser gehabt zu haben. Anderen war anzusehen, dass der Fotograf mit Ausdauer und Geduld auf das richtige Motiv, das richtige Licht, den richtigen Augenblick gewartet hat.

Der übergroße Teil der Teilnehmer fotografiert mittlerweile digital, klar. Und jeden Tag, jede Minute werden Millionen mit dem Handy geknipste Bilder durchs Netz gejagt. So erscheint ein Wettbewerb wie die „Blende“ wie ein Anachronismus, etwas aus der Zeit gefallen. Ist er aber nicht. Weil das digitale Dauerknipsen noch kein gutes Bild macht. Erst die intensive Beschäftigung mit Zeit, Licht, Ort und Technik kann den Unterschied machen zwischen Zufallstreffer und Kunst.

In einer sehr emotionalen und engagierten Jurysitzung haben Alexander R. Wenisch (Ressortleiter Magazin), Fotograf Peter Dorn und Mediengestalter Stephan Gschwind den „Blende“-Jahrgang 2019 gesichtet und bewertet. Und das sind unsere diesjährigen Gewinner:

Thema: Nighlife

01 Wolfgang Wachter - Osterburken

02 Wolfgang Renz – Mörlenbach

03 Tim-Oliver Groß – Waibstadt

04 Peter Ziegler – Leimen

05 Harry Laub – Dossenheim

06 Daniel Ellwanger – Heidelberg

07 Florian Ruppert - Wiesloch

08 M.A. Müller – Leimen

09 Brigitte Schramm – Heidelberg

10 Michael Kothe – Neckargemünd

Thema: Verkehrte Welt

01 Daniel Ellwanger – Heidelberg

02 Harry Laub – Dossenheim

03 Rainer Rück – Heidelberg

04 Peter Ziegler – Leimen

05 Sarah Peters – Öhringen

06 Karin Kratz – Heidelberg

07 Tom Nieber – Edingen-Neckarhausen

08 Sabine Nolz – Waldbrunn

09 Karlheinz Schäfer – Waibstadt

10 Florian Ruppert – Wiesloch

Beide Themen waren nicht die Leichtesten. Während beim „Nightlife“ naturgemäß das Thema Belichtung die entscheidende Hürde darstellte, ging es beim Thema „Verkehrte Welt“ darum, möglichst etwas „um die Ecke“ zu denken. 200 Fotografen aus der Region haben sich der Herausforderung gestellt – etwas weniger als in den vergangenen Jahren. Eine Tendenz indes, die sich auch bundesweit zeigt.

Denn das ist die zweite Ebene des „Blende“-Wettbewerbs: Nach der regionalen Ausscheidung folgt der bundesweite Konkurrenzkampf. Den organisiert der Verband „ProPhoto“ in Frankfurt. Alle 20 Siegerfotos der RNZ haben auf Bundesebene noch einmal die Chance auf Aufmerksamkeit (und auf lukrative Preise in Form von hochwertigem Fotozubehör). Deutschlandweit 35 Zeitungen haben wie die RNZ in den letzten Monaten für sich einen Regionalwettbewerb veranstaltet. Einige Wettbewerbe laufen auch noch bis Mitte November, weshalb ProPhoto noch keine abschließenden Teilnehmerzahlen nennen kann. Nur so viel: 80 000 Fotos wurden in den letzten Jahren im Bundeswettbewerb eingereicht; die Marke werde 2019 wohl nicht erreicht. Mehrere Zehntausend werden es dennoch werden. Der Bundeswettbewerb wird Anfang 2020 prämiert.

Info: Wer Lust hat, sich alle Siegerfotos der RNZ anzuschauen: Die Ausstellung in der Stadtbücherei Heidelberg ist noch bis 30. November zu sehen.