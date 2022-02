Von Michael Ossenkopp

"Hisst Flagge!" hieß es vor 70 Jahren, als am 1. März 1952 auch für Helgoland der Krieg endgültig vorbei war. Nach fast sieben Jahren britischer Besatzung durften die Bewohner endlich wieder auf ihre Insel zurückkehren. Leider war ihre Heimat nur noch "ein großer Haufen Felsbrocken und Geröll", wie sich der ehemalige Leuchtturmwärter Willy Krüss später erinnerte.

Punkt Mitternacht loderte auf dem Oberland ein Feuer auf, das die grün-rot-weiße Helgoländer Flagge aus der Dunkelheit hervorhob. Nach der Rückgabe der Insel an die Bewohner konnte der "Aufbau Nord" beginnen. Handwerker kamen, auch die Post und schon bald entstanden die bekannten, bunten Hummerbuden. Lediglich die Versorgung war anfangs noch nicht geregelt, oft mussten Fischer Proviant, Post und sogar den einen oder anderen Fahrgast zur Insel befördern.

Das vier Quadratkilometer große Eiland befindet sich 60 Kilometer nordwestlich der Küste von den Mündungen der Elbe und Weser entfernt. Die Bezeichnung als "einzige Hochseeinsel Deutschlands" scheint ein wenig übertrieben, obwohl hier stets reine Seeluft weht und der nahe Golfstrom für ein mildes Klima sorgt. Eines der bekanntesten Wahrzeichen Helgolands ist die "Lange Anna". Die 47 Meter hohe und 25.000 Tonnen schwere freistehende Felsnadel aus Buntsandstein entstand am 16. Mai 1860, als eine bogenähnliche Verbindung einstürzte.

Eine der Sehenswürdigkeiten Helgolands: Die „Hummerbuden“ im Hafen. Foto: dpa

Über die Jahrhunderte hinweg kann Helgoland auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die Insel tauchte bereits in der nordischen Mythologie auf und soll stark bevölkert gewesen sein. Ab dem 14. Jahrhundert gehörte sie den Herzogen von Schleswig-Holstein-Gottorp, wurde 1714 von den Dänen erobert und gelangte während der napoleonischen Feldzüge 1807 in den Besitz der Engländer. Die Insel machte sich schnell einen Namen als bedeutender Warenumschlagplatz, galt aber ebenso als Schmugglernest.

Am 1. Juli 1890 schlossen Deutsche und Briten den "Vertrag über Kolonien und Helgoland". Darin ging es um Grenzregulierungen in Afrika zwischen den Kolonialmächten Deutschland und Großbritannien. Und nicht – entgegen landläufiger Meinung – um den Tausch von Sansibar gegen Helgoland. Sansibar war ein freies Sultanat und wurde nicht von Deutschland beherrscht. Am 10. August 1890 wurde auf der Felseninsel in der Nordsee in einer feierlichen Zeremonie die Flagge gewechselt. Aber nicht nur Stammtischbesucher empfanden die Vereinbarung als nachteilig für Deutschland, auch der vom Kaiser unwürdig aus dem Amt entlassene "eiserne" Kanzler Otto von Bismarck kritisierte den Vertrag als einen "Verlust für uns". Deutschland habe "einen nagelneuen Anzug gegen einen alten Hosenknopf weggegeben", wetterten Zeitungen gegen den vermeintlichen Tausch Sansibars gegen das "800-mal kleinere Helgoland" – und der falsche Eindruck blieb haften. Heute gehört Sansibar zum ostafrikanischen Staat Tansania.

Unter dem Missionsnamen "Hummerschere" wollten die Nationalsozialisten ab 1938 am Südende Helgolands einen Marinehafen als Flottenstützpunkt ausbauen. Bereits während des Ersten Weltkriegs war die Insel zur Festung hochgerüstet worden, auf einer viermal so großen Fläche entstanden nun Tunnel und Bunker mit meterdicken Decken, sogar U-Boote und ein Großteil der Reichskriegsflotte sollten hier Unterschlupf finden.

Allerdings machten drei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs verheerende Bombardements die Insel unbewohnbar. Innerhalb von knapp zwei Stunden warfen 979 Flugzeuge der britischen Royal Air Force etwa 7000 Bomben ab und legten die Insel in Schutt und Asche. Wer es schaffte, rettete sich in einen der vielen Bunker, die meisten Wohnhäuser wurden zerstört – 285 Menschen starben. "Wenn die Bomben fielen, hat der ganze Bunker vibriert. Und es war jedes Mal die Angst: Kommen wir wieder raus?", erinnerte sich Hanne Siemund-Dähn in einem Beitrag für den NDR. Einen Tag nach den Bombardements wurde die Insel evakuiert, die knapp 2000 überlebenden Helgoländer mussten aufs Festland, verteilt auf rund 150 Orte in Norddeutschland. Am 11. Mai 1945 besetzten die Briten die Nordseeinsel und erklärten sie zum militärischen Sperrgebiet.

Auf der nun menschenleeren Insel lagerte aber weiterhin tonnenweise Munition. Mit der "Operation Big Bang" sollten am 18. April 1947 sämtliche militärischen Anlagen der Nazis vernichtet werden. 6700 Tonnen Granaten, Raketen und Sprengstoff detonierten im Bauch der Insel. Es war die größte nicht-nukleare Sprengung der Geschichte. Vier Kilometer hoch stieg die Rauchsäule in den Himmel. Der Versuch, die Insel komplett zu vernichten, scheiterte jedoch. Die Südspitze war zwar im Meer versunken und metertiefe Bombentrichter entstanden, doch der poröse "Rote Felsen" hatte den gewaltigen Druck größtenteils abgepuffert. Fortan nutzten die britischen Luftstreitkräfte Helgoland als Testgebiet für Bombenabwürfe. "Hell-go-land" (Zur Hölle damit) hieß es in England. Und das, obwohl die Insel offiziell zum deutschen Staatsgebiet zählte.

René Leudesdorff (l) und Georg von Hatzfeld stoßen am 22.12.1950 im Flakbunker auf der Insel mit jeweils einer Flasche Wein an. Die beiden Heidelberger Studenten hatten – begleitet von zwei Journalisten – die Insel friedlich „zurückerobert“. Foto: dpa

Auch noch 1950 beanspruchten die Briten Helgoland als ihr Sperrgebiet. Kurz vor Weihnachten setzten die Heidelberger Studenten René Leudesdorff und Georg von Hatzfeld, beide Anfang 20, in Begleitung zweier Journalisten und finanziell unterstützt durch die Wochenzeitung Die Zeit auf die unbewohnte Insel über. Mit ihrer "Eroberung" wollten die jungen Männer für ein friedliches Europa protestieren. Teile der internationalen Presse jubelten über den "Handstreich auf Helgoland", die Briten hingegen erließen mit der "Ordinance 224" eine Anordnung, die nochmals das Verbot des Betretens der Insel betonte.

Die "Invasion" der Studenten sorgte nicht nur im Deutschen Bundestag für Aufsehen, sondern in ganz Europa. Die große Resonanz veranlasste die Engländer, zügig Verhandlungen mit der Regierung Adenauer über die endgültige Rückgabe der Insel aufzunehmen und bereits wenige Tage später kam es zu einer Einigung. Bis Ende Februar 1952 räumten die Briten Helgoland, die Bewohner durften in ihr altes Zuhause zurückkehren. Der Wiederaufbau konnte beginnen.

Da die Insel aber noch immer mit Sprengkörpern übersät war, fürchteten viele Rückkehrer um ihr Leben. Während der Aufräumarbeiten mussten zahlreiche Blindgänger entschärft werden. Aber bereits im Sommer 1952 kamen erste Bäderschiffe mit Feriengästen. Sie wurden auf die Düne ausgebootet, hier gab es inzwischen ein paar kleine Verkaufsstände mit zollfreien Waren. 1962 wurde Helgoland schließlich Nordseeheilbad und der Tourismus entwickelte sich zur Haupteinnahmequelle der Insulaner. Bis heute ist der 1. März auf Helgoland ein Feiertag.