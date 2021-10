Herr Kaminer, wie ist es, in der Pandemie viel mit der Bahn zu reisen?

Wladimir Kaminer: Während der Pandemie gab es so gut wie keine Auftritte. Nur im August und September 2020 bin ich ein bisschen herumgereist, bis ich in Bad Oeynhausen als Kontaktperson 2. Grades eingestuft wurde. Mit diesem Abenteuer beginnt mein neuestes Buch. Meine Kollegen schrieben mir damals, ich müsse sofort zurückkommen und mich beim Gesundheitsamt stellen, weil die Behörden im Notfall auch das Recht haben, von Schusswaffen Gebrauch zu machen. Solch ein Gesetzesausschnitt kursierte in den Sozialen Medien, stellte sich aber als Fake heraus. Der Traum verfolgte mich, dass ich auf dem Hinterhof eines deutschen Kulturhauses mit zwei Kugeln in der Brust liege.

Die Vorstellung, dass Kunst und Kultur eine wirksame Medizin gegen psychische Corona-Schäden sein könnten, wurde von der Politik nicht ernsthaft erwogen. Befürchten Sie, dass für Politiker Shoppingmalls wichtiger sind als Theater und Konzertsäle?

Das ist nichts Neues, wir leben in einer Konsumgesellschaft ohne Visionen. Deswegen haben die Menschen solche Zukunftsängste und versuchen, bei jeder Gelegenheit Vorräte anzulegen. Die Politik spiegelt diese Sackgasse wider, in der wir uns alle befinden.

Haben Sie die Deutschen während der Pandemie auch von einer gänzlich neuen, unbekannten Seite kennengelernt?

Unbekannt war mir diese Seite nicht, denn die Probleme waren schon vorher da. Ein großes Problem ist die Zukunft, weil wir keine Vision haben. Für mein Buch habe ich überall auf der Welt Verschwörungstheorien gesammelt. Die einen sagen, das Virus beschleunige die allgemeine Verblödung. Andere meinen, das Virus rüttle die Menschen auf und zeige, dass es so nicht weitergehe. Das Leben und die Werte müssten dringend neu konzipiert werden.

Wie gehen die Deutschen mit Krisen und Katastrophen um im Vergleich zu den Russen?

In manchen Augenblicken können wir Russen viel selbstbewusster mit Katastrophen und Krisen umgehen. Das liegt daran, dass Russen niemandem glauben. Wenn sie irgendetwas in der Zeitung lesen, der Präsident ihnen etwas erzählt oder die Regierung eine Warnung ausgibt – das glaubt in Russland kein Mensch.

Woran liegt das?

An der kranken Geschichte dieses Landes. Es ist zu einer schizophrenen Grundlage des Lebens geworden, dass die Menschen das eine sagen, das andere denken und das dritte tun. Sie haben Corona und gleichzeitig haben sie es nicht. Und das stört niemanden. Die Russen entwickelten als erste einen guten Impfstoff, aber bis heute ließen sich nur zwölf Prozent impfen. Das zeigt das Misstrauen. Der Präsident, der angeblich von der absoluten Mehrheit des Volkes dermaßen geliebt wird, macht Werbung für Sputnik V. Im Juni hat Putin innerhalb der TV-Sendung "Der direkte Draht" live Fragen von Bürgern beantwortet. Mehr als 1,9 Millionen Fragen sollen nach offiziellen Angaben eingegangen sein. Es ist total peinlich, dass Menschen vor Ort mit niemandem über ihre Probleme reden können, sondern nur mit diesem einen kleinen Mann im Kreml. Diese gestellte Sendung erinnert mich an Breschnews Pressekonferenzen, wo er sich erkundigte, ob es noch Fragen gäbe. Als alle schwiegen, sagte er: "Das kann nicht sein, ich habe hier noch zwei Antworten vor mir liegen!"

Sie treten ja auch regelmäßig mit Ihrer "pandemischem Corona-Band" Kaminer & die Antikörpers auf. Haben Sie Geschmack am Musikmachen gefunden?

Es ist ein großer Spaß, mit einer Band auf einer Bühne zu stehen. Ich stelle mir immer vor, ich wäre Leonard Cohen, der hat auch nicht so richtig gesungen, sondern mehr melodisch rezitiert. Das möchte ich auch lernen. Wir sind erst am Anfang unserer Musikkarriere. Das nächste Konzert ist Ende Oktober in Berlin geplant.

Ihre Mutter Shanna wird im Dezember 90 Jahre alt und ist Teil der Band. Steht Sie gelegentlich mit Ihnen auf der Bühne?

Nur als Bild. Sie will schon zu Konzerten gehen, aber nicht zu solchen. Nicht dass sie die Band nicht mag, aber sie wird bald 90. Wenn dann Menschen durchdrehen und feiern, ist das für sie ein bisschen anstrengend.

In Russland bildeten alte Menschen wie Ihre Mutter oder Gorbatschow eine Ausnahme, weil die traditionell eher kurz und lustig lebten, heißt es im Buch.

Gorbatschow hat auch lustig gelebt. Und meine Mutter hält die letzten 30 Jahre in Deutschland für die besten ihres Lebens. Das ist vielleicht ein bisschen traurig, aber langweilig war es für sie nicht. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen ein langes Leben, es muss nur ein freies sein mit der Möglichkeit der kreativen Entfaltung.

Putin-Gegner Alexej Nawalny hat sich in einem Interview aus der russischen Haft darüber beklagt, dass er täglich mehrere Stunden Staatsfernsehen schauen müsse, was er als "Gehirnwäsche" bezeichnete.

Das ist eine andere Geschichte. Nawalny ist der einzige ernst zu nehmende Gegner von Putin und dessen Regime. Wenn alles nach der Logik der russischen Geschichte weiterläuft, wird er auch der nächste Präsident sein. Das ahnen auch seine Aufseher.

Befürchten Sie nicht, dass das Gefängnis Nawalnys Persönlichkeit zerstören könnte?

Nein, nein, er wird da nicht wirklich gefoltert, sondern konserviert für ein späteres Amt. Putin ist ja nicht unsterblich, irgendwann wird er gehen müssen. Was macht dann seine Entourage? Das Geschehene beim Westen wieder gut machen. Die Krim zurückgeben wird nicht gehen, aber Nawalny ist ihr Trumpf für zukünftige Verhandlungen, eine unglaublich wichtige Figur. Ich hoffe, dass er da bald gesund herauskommt.

Wladimir Kaminer: "Die Wellenreiter: Geschichten aus dem neuen Deutschland", Goldmann, Hardcover, 288 Seiten, 20 Euro, ISBN: 978-3-442-31622-9.