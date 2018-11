Von Alexander R. Wenisch

Es kommt in einem unschuldigen weißen Pappkarton daher. Wenn man so will eine Mogelpackung. Denn so rein ist dieses Album nicht, wenn es sich erst einmal auf dem Plattenteller dreht. Vor 50 Jahren veröffentlichten die Beatles ihr Jahrhundertwerk, das bis heute spaltet und bewegt: das "Weiße Album". Von vielen Fans geliebt, von anderen gehasst, lässt diese musikalische Explosion der Fab Four keinen kalt. 30 Songs: kreativ, mutig, durcheinander, verwirrend. Kurz das Jahr 1968 in Musik gefasst.

Der Zeitgeist

Paul McCartney im Sommer 1968 in den Abbey Road Studios während den Aufnahmen des „Weißen Albums“. ⋌

Um die Irritationen zu verstehen, die das Weiße Album ausgelöst hatte, muss man zurückblicken. Die Beatles waren schon Jahre nicht mehr auf Tour. Hatten 1967 mit "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band" den Soundtrack zum Summer Of Love geliefert. Jetzt, nach monatelanger musikalischer Funkstille, endlich wieder ein Lebenszeichen der Liverpooler. Doch selbst hart gesottene Fans sind irritiert: Mit dem Tosen eines Düsenjets von "Back In The USSR" startet das Album. Und der unerhörte Krach sollte in den kommenden 90 Minuten nur durch ein paar Balladen unterbrochen werden. Die Fab Four loten die Weiten und Tiefen ihrer Musik neu aus. So hatte man die Beatles noch nicht gehört: Das Weiße Album ist kein "Sgt Pepper’s II". Es ist Folk, klassischer Rock’n’Roll, Country, frivoler Quatsch, rauer Blues, Experimentelles, Hardrock. Stilistisch ein enormes Durcheinander und so die Essenz des Jahres 1968; die Beatles als Künstler noch immer am Puls des Zeitgeistes.

Denn 1968, das ist Studentenrevolte, Vietnamkrieg, Prager Frühling, der Anschlag auf Martin Luther King. Die Welt in Unruhe, im Umbruch. Und John Lennon singt dazu: "You say you want a revolution / We all want to change the world." Die Beatles sind jetzt so politisch wie noch nie. Gerade Lennon äußert sich auch in Interviews immer wieder zur politischen Lage. Nur ganz festlegen will er sich nicht, wie er in "Revolution" singt: "But when you talk about destruction / Don’t you know that you can count me out" - mit mir könnt ihr nicht rechnen. Und schiebt dann doch ein leiseres "in" hinterher.

Die vertonte Quintessenz eines verrückten Jahres aber ist "Revolution 9" - ein Potpourri aus Klangsequenzen, das Lennon mit seiner neuen Partnerin Yoko Ono montiert hat. Inspiriert von avantgardistischen Komponisten wie Karlheinz Stockhausen und John Cage.

Sinnsuche in Indien

Anfang des Jahres 1968 sind die Fab Four im nordindischen Rishikesh. Die Band hatte in den wenigen Jahren zuvor alles erreicht: Ruhm und Reichtum. Nur der Sinn des Lebens, der fehlte. Daher der Aufenthalt bei Maharishi Mahesh Yogi, dem Erfinder der transzendentalen Meditation. Doch den Zusammenhalt fördert der Trip an den Himalaja nicht. Ringo Starr reist schon nach kurzer Zeit wieder ab, weil er das indische, vegetarische Essen nicht verträgt. Lennon überwirft sich mit dem Guru, der sich angeblich an Frauen in der Gruppe rangemacht haben soll. Und George Harrison, der sich da schon intensiv für indischen Spiritismus interessiert und auf dessen Initiative die Beatles angereist waren, ist später enttäuscht: Die anderen drei hätten sich auf die Erfahrung gar nicht richtig eingelassen.

Kreativ aber ist die Zeit. Rund drei Dutzend Songs schreiben die Beatles in nur wenigen Wochen zwischen vegetarischem Essen und Meditationsübungen. 30 landen auf dem Album.

Die Stimmung in der Band

John LennonPaul Sommer 1968 in den Abbey Road Studios während den Aufnahmen des „Weißen Albums“.

Um zu verstehen, was sich verändert, muss man sehen, wie die Beatles in den Jahren zuvor funktioniert haben: Als eingefleischte Bande. Seit ihren Anfängen in Hamburg waren die vier quasi unzertrennlich. Sie hängen ständig miteinander herum; ging einer in Urlaub oder besuchte einen Freund irgendwo auf der Welt, kam ein anderer Beatle einfach mit.

Doch aus rastlosen Teenagern sind erfolgreiche Mitt-Zwanziger und erwachsene Männer geworden. Paul McCartney hat Linda Eastman kennengelernt; John ist bis über beide Ohren in Yoko Ono verliebt. Das bringt Unruhe, weil Lennon ein unausgesprochenes Gesetz der Band bricht: Er bringt die Freundin mit ins Studio. Da sitzen die beiden in den Pausen, lachen und tuscheln. Die anderen drei fühlen sich vor den Kopf gestoßen. "Yoko zog einfach ein", so Harrison. Die Stimmung geht so sehr in den Keller, dass Ringo im August nach einem Streit das Handtuch wirft. Er fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. Er verschwindet, schippert fast zwei Wochen auf einer Jacht durch die Ägäis. Nur mit Engelszungen gelingt es John, Paul und George, den Drummer zur Rückkehr (ins dann mit Blumen geschmückte Abbey Road Studio) zu bewegen.

Die Stimmung ist aber auch deshalb schlecht, weil die Beatles erstmals in ihrer Karriere künstlerisch und wirtschaftlich unter Druck stehen. Ihr Label Apple läuft nicht, die Band verbrennt Millionen. Der langjährige Manager und Weggefährte Brian Epstein hatte sich 1967 das Leben genommen und hinterließ eine vaterfigurartige Lücke. Und für ihren "Magical Mystery"-Flop ernteten die Fab Four überwiegend Spott und Hohn. Mit den Songs, die die Band aus Indien mitbringt, kann zudem ihr langjähriger Produzent George Martin nichts anfangen. Er wollte das Album abspecken; die Beatles sollten nur die wirklich herausragenden Songs veröffentlichen.

Die Arbeit im Studio

George Harrison Paul - im Sommer 1968 in den Abbey Road Studios während den Aufnahmen des „Weißen Albums“.

Doch dafür sind die vier längst eigenständige Musiker, starke Persönlichkeiten geworden. Aus Zeitnot (die Plattenfirma hatte den Veröffentlichungstermin festgelegt), aufgrund der Materialfülle und der internen Stimmung arbeiten die Jungs parallel an ihren eigenen Songs. Man kann auch sagen, sie lassen sich ihre künstlerische Freiheit. Lennon: "Das hier ist mein Song, den bringen wir so. Das da ist dein Song, den bringst du so wie du willst." Nur wenn sie gemeinsam musizieren, ist die Magie wieder da, wird aus den Solitären wieder eine Band.

Die Bewertung

"Mit dem ,Weißen Album‘ haben die Beat-les die Popmusik extrem erweitert", ist Udo Dahmen, Leiter der Mannheimer Popakademie, sicher. Einerseits haben sich die Fab Four kompromisslos auf ihre musikalischen Wurzeln besonnen, andererseits Stimmungen aufgenommen, die in der Luft lagen und neuen Stilen die Tür aufgehalten.

Aber sind heute, 50 Jahre später, diese 30 Songs noch relevant? Von Dahmen, der mit den Alben der Fab Four groß geworden ist, kommt ein eindeutiges "Ja". "Wer sich intensiv mit Musik auseinandersetzt, der kommt um das ,Weiße Album‘ nicht herum." Für die Studenten des Mannheimer Pophauses seien die Beatles noch immer eine Größenordnung. "Als Songwriter sind sie auch heute noch die Herausragendsten", ist Dahmen überzeugt.