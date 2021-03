Von Daniel Bräuer

Köln. Zum zweiten Mal nach 2009 widmet sich der Kölner Tatort dem heiklen Thema Obdachlosigkeit. In "Wie alle anderen auch" ermitteln die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk eine tieftraurige Geschichte, die nur Verlierer kennt.

Was ist passiert? Unter einer Rhein-Brücke wird die verbrannte Leiche einer Obdachlosen gefunden. Die Obduktion ergibt: Monika Keller war zuvor vergiftet worden. Die Spuren führen allmählich zu Ella Jung, einer jungen Frau, die seit der Flucht vor ihrem Mann erst kurz auf der Straße lebt und von Monika unter deren Fittiche genommen worden war. Aber welche Rolle spielt Katja Fischer, eine Altenpflegerin, die einmal denselben Mann wie Monika der Vergewaltigung bezichtigte? Die Suche nach Ella, dem Täter und der Wahrheit lässt die Ermittler in Abgründe blicken.

Worum geht es wirklich? Um ein Milieu am Rande der Gesellschaft, das gleichermaßen trost-, gnaden- und aussichtslos ist. Und für die Frauen gilt das nochmal in besonderem Maß. Selbst die Schutzräume des Obdachlosenasyls bieten nicht immer Schutz, sondern werden auf die eine oder andere Art sogar zur Falle.

Wie schlagen sich die Kommissare?Während Regisseurin Nina Wolfrum eindringlich dem Weg von Ella folgt, werden die Beamten beinahe zu Nebendarstellern. Kollege Jütte lässt sich mal wieder selbstgerecht zum Jagen tragen (und behält mit unprofessionellen Vorfestlegungen auch noch Recht). Ballauf und Schenk bleiben betroffen, aber distanziert am Ball. Doch auch ihre Haltung ist ambivalent: Eröffnen sie am Ende Ella den Weg in ein neues Leben? Oder lassen sie die junge Frau mehr oder weniger ratlos stehen, wo sie doch zumindest eine Hilfestellung bräuchte, um diesen Weg zu finden? Und bei so manchem Verhör beschleicht einen das Gefühl: Einem Nicht-Obdachlosen wäre spätestens jetzt angeboten worden, einen Anwalt einzuschalten. Mit dem gleichen Recht für alle Verdächtigen ist es auch im sozial-engagierten Köln-Tatort so eine Sache.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Der unverstellte Blick auf die menschlichen Schicksale, die jeder beim Gang durch irgendeine deutsche Großstadt sehen könnte. Wenn er denn wollte. Hier herrschen keine Abstiegsängste mehr. Hier sind Menschen bereits ganz tief gefallen. Und hart aufgeschlagen. Auch Ella, Katja und Co. hatten einmal ganz normale Träume, Wünsche und Vorstellungen an das Leben. "Wie alle anderen auch".

Was sind die Schwächen? Ohne zu viel verraten zu wollen: Wie oft hat man es im Tatort nun schon erlebt, dass die einzige vermeintlich unbescholtene, es gut meinende Rolle am Ende der Täter ist? Immerhin schafft es Drehbuchautor Jürgen Werner, den vorhersehbaren Schwenk noch in die Erzählung vom brutalen, von außen aufgezwungenen Verdrängungswettbewerb einzupassen.

Und sonst noch? Sinnbildlich für den Film stehen die letzten Einstellungen: Wolfrum porträtiert wie eine Dokumentarfilmerin Menschen, die rund um den Dom auf der Straße leben, und lässt sie direkt den Zuschauer anblicken.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? "Egal wie sehr du dich abstrampelst und kämpfst, die Straße gewinnt immer", raunt Pflegerin Fischer einmal. Sie, von der keiner wissen darf, dass sie im Auto schläft, hört sicherlich keinen Applaus von Balkonen herunterkommen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Das kommt darauf an, wie sehr man sich den Abend verderben will. Wer lockere Unterhaltung sucht – auslassen! Wer unbequeme Wahrheiten aushält, guckt hin!