Von Alexander R. Wenisch

Frankfurt. Tatort-Fans können sich freuen. Am Sonntag endet die lange Sommerpause. Die Krimi-Reihe startet wieder – leider mit einem extrem schwachen Beitrag des HR aus Frankfurt.

Was ist passiert? Mitten am Tag auf einem Golfplatz im Taunus wird Frederick Seibold (Helgi Schmid) entführt – die Täter sind mit Hundeköpfen maskiert. Seibolds Vater und seiner Ex-Freundin werden abgeschnittene Finger zugeschickt, um Lösegeld zu erpressen.

Worum geht es wirklich? Wenn man es gut meint mit dem Tatort, dann geht es um eine gescheiterte Vater-Sohn-Beziehung. Konrad Seibold (Bernhard Schütz) ist ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Aber er ist ein zu großer Narziss, als dass sein Sohn neben ihm Liebe und Anerkennung gefunden hätte. Als der nun entführt wird, vermutet der Vater, der nichtsnutzige Filius selbst hätte die Tat inszeniert. Dabei wollte er ihn doch zu Aufrichtigkeit und Mut erziehen. So richtig ausgearbeitet ist diese Geschichte aber nicht. Stattdessen agieren Schmid und Schütz als Vater und Sohn sehr schwach und enervierend; der eine in seiner Eitelkeit, der andere in seiner Aggression und Wut. Vater Seibold jedenfalls denkt gar nicht daran, zu zahlen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf.

Wie schlagen sich die Kommissare? Auch Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Jannecke (Margarita Broich) sind diesmal nicht ganz ausgeschlafen. Ihre Ermittlung schleppt sich dahin, die Dialoge sind lahm, vor allem Broich spielt langweilig. Im Mittelpunkt steht in dieser Folge Brix’ Freundin und WG-Genossin Fanny (Zazie de Paris). Sie wird undercover eingesetzt in einem Studio, in dem Frauen Selbstverteidigung lernen. Daher auch der Titel der Tatort-Folge: Hier wird Frauen Selbstbewusstsein und Mut beigebracht, bei einem Angriff möglichst schnell zu handeln. Denn: Wer zögert, ist tot! Eine Spur zu den Entführern führt in dieses Studio und Fanny schleicht sich dort nun durch die Gänge. Und auch wenn sie im Gespräch mit Brix und Jannecke das Gegenteil behauptet, ist das alles sehr vorhersehbar und darum wenig aufregend.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Auch hier muss man wieder sehr großzügig sein: Hunde- und Katzenfreunde könnten an diesem Tatort Spaß haben.

Was sind die Schwächen? Eigentlich ist der gesamte Tatort eine große Schwäche: träge Dialoge, steife Kommissare, vorhersehbare Dramaturgie, zähe Ermittlungen. "Wer zögert, ist tot" ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein gutes Ensemble nicht gegen ein schwaches Drehbuch und eine halbgare Inszenierung anspielen können. Für Buch und Regie war hier Petra Lüschow verantwortlich, die zuletzt die 80er-Jahre-Coming-of-Age-Komödie "Petting statt Pershing" gedreht hat. Die Wertung "hundsmiserabel" drängt sich wegen des Leitmotivs nahezu auf.

Und sonst noch? Eine starke Nebenrolle hat Tala Al-Deen als Assistentin des Anwalts Konrad Seibold. Al-Deen ist 1989 in Heidelberg geboren, lebt in Mannheim und ist seit der Spielzeit 2018/19 am dortigen Nationaltheater engagiert. Dort zuletzt zu sehen als Shakespeares Julia. Tala, der Nachname lässt es erahnen, ist die kleine Schwester von Pop-Musiker Laith Al-Deen ("Bilder von dir")

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Jeder Förster findet in seinem Berufsleben eine Leiche im Wald.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Nur für Hardcore-Tatort-Fans, die unter Entzug litten. Ansonsten: Wer Besseres zu tun hat ...