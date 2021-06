Von Alexander R. Wenisch

Berlin. Raffgierige Vermieter, skrupellose Spekulanten, Wohnungselend und Nötigung - ein Krimi lässt sich aus diesem Stoff immer stricken. Es war wohl eine Frage der Zeit, bis auch der Tatort den umkämpften Berliner Wohnungsmarkt aufgreift. "Die dritte Haut" stellt die Frage: Wie weit würden Sie gehen für eine bezahlbare Wohnung?

Was ist passiert? Cem Ceylan, Juniorchef einer kleinen Berliner Immobilienfirma, liegt tot vor einem Haus – vom vierten Stock auf den Gehsteig gestürzt. War es Suizid, ein Unfall oder doch Mord?

Worum geht es wirklich? Um den umkämpften Mietmarkt in Berlin (exemplarisch für viele andere deutsche Großstädte). Alte Häuser werden, teils mit fiesen, unmenschlichen Methoden entmietet, um sie entkernt auf Luxus zu sanieren und teuer zu verkaufen. Die Menschen, die wie im Tatort teils seit Jahrzehnten in dem Mietshaus in Wedding günstig leben, oder sich als Alleinerziehende oder Freiberufler nichts anderes leisten können, stehen quasi über Nacht auf der Straße. Abgestürzt ohne eigenes Verschulden. Es geht also um ganz reale existenzielle Sorgen, die viele Deutsche aus eigener leidvoller Erfahrung kennen. Auf der anderen Seite steht Gülay Ceylan, Mutter des Toten und Patriarchin des Unternehmens. Sie will endlich auch mal Reibach machen, will ein großes Stück vom Kuchen. Hat sie sich auf ein schmutziges Geschäft eingelassen und ihr Sohn musste dafür bezahlen?

Wie schlagen sich die Kommissare?Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) ermitteln routiniert. Was die beiden mehr umtreibt, ist die Großlage: Erstmals dominiert Corona einen Tatort. Aber Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen passen so gar nicht in das Lebensgefühl der beiden Städter. Rubin tanzt gerne mal eine Nacht in Berliner Clubs durch. Karow pflegt sein Liebesleben. Da beides nicht mehr möglich ist und sich die Kollegen nicht unsympathisch sind, ist es fast zwangsläufig, dass sie sich über die Zeit trösten. Sie stürzen miteinander ab. Überraschend: Karow legt da offensichtlich mehr Hoffnung hinein als gedacht.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"?Zunächst greift er mit dem Thema Entmietung ein seit Jahren brisantes Thema auf. Kennt man schon, könnte man denken. Die Stärke ist aber, dass Regisseur Norbert ter Hall hier immer wieder Fiktion und Realität verwischt. Teils hat der Film dokumentarische Züge, wird zur dichten Milieustudie. Es treten Obdachlose auf, die tatsächlich in der Hauptstadt auf der Straße leben. Der Film zeigt sie vor der Armenküche oder beim Betteln in der U-Bahn. Diesen erzählerischen Dreh wiederum kennt man schon aus dem Kölner Tatort "Wie alle anderen auch", der im März lief.

Was sind die Schwächen? Die Figur des Dries Vandenbroucke (Tijmen Govaerts). Er ist einer der Mieter, die rausgeworfen werden sollen. Als freischaffender Journalist verdient er kaum etwas. Aber er kämpft mit seinen "Mietrebellen" in den sozialen Netzwerken gegen die Ungerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt. Ein Idealist. Im Film wird er als moderner Robin Hood inszeniert – das ist etwas überzeichnet und enervierend.

Und sonst noch? Carolyn Genzkow ist als Assistentin Anna Feil ausgestiegen – ein Verlust. Und Meret Becker hat ihren Abschied für 2022 angekündigt.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Pizza oder One-Night-Stand, das ist hier die Frage.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja. Es ist ein solider "Tatort" – mit der "Nebenhandlung" Corona auch ein Zeitdokument.