Eigentlich werde ich ja nur sieben, weil bei Zwergen zählen zehn Jahre für eins", sagt ein schelmischer Otto über seinen runden Geburtstag. Der gebürtige Ostfriese gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter des deutschen Humors. 2007 belegte er bei der Wahl zum besten deutschsprachigen Komiker im ZDF hinter Loriot und Heinz Erhardt den dritten Platz.

In den letzten Jahren beschäftigt er sich verstärkt mit dem Comiczeichnen, dabei steht der "Ottifant" im Vordergrund. Die einfache Strichzeichnung der ersten Plattencover hat sich zu einer eigenständigen Figur entwickelt, mit riesigem Merchandising-Erfolg.

Hintergrund OTTOS SPRÜCHE Willst du dir den Tag versauen, musst du deutsches Fernsehen schauen. Wenn mir der Magen knurrt, muss ich immer denken: I am hungry - ich bin Ungar! And I am thirsty - ich bin Donnerstag! Wenn ich nicht regelmäßig am Flughafen auf Waffen untersucht werden würde, hätte ich überhaupt kein [+] Lesen Sie mehr OTTOS SPRÜCHE Willst du dir den Tag versauen, musst du deutsches Fernsehen schauen. Wenn mir der Magen knurrt, muss ich immer denken: I am hungry - ich bin Ungar! And I am thirsty - ich bin Donnerstag! Wenn ich nicht regelmäßig am Flughafen auf Waffen untersucht werden würde, hätte ich überhaupt kein Sexualleben mehr. Es werde Licht, sprach Schwarzenegger - und steckt den Arnold in den Stecker. Angenagter, Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten diesen Mast zersägt. Rechts oder links? Welch große Frage! Vor ihr stand Beckenbauer einst, als er, von Rummenigge angespielt, sich frug, wohin des Leders Rund er flanken sollte: nach rechts, auf Müllers schussgewaltgen Fuß, nach links, wo schon das Lockenhaupt Uli Hoeneß nach dem Ball sich reckt. Stammt der Mensch vom Affen ab? Stumpft das Kind beim Gaffen ab? Macht die Frau beim Schaffen schlapp? Wie lang ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich nen Schlaffen hab? Das sind wirklich große Fragen. Wer wird uns die Antwort sagen? Alle Buben lieben Mädchen, nur nicht Manuel, der liebt Samuel! Mein Hund jagt immer Leute auf dem Fahrrad. Jetzt haben wir ihm das Fahrrad weggenommen. Viele Männer haben zu Hause noch die Hosen an, darüber allerdings die Schürze. Vegetarier leben nicht länger, sie sehen nur älter aus. Aller Unfug ist schwer. Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh. Es könnte noch schlimmer kommen." Und ich lachte und war froh - denn es kam schlimmer!

Otto war schon Comedian, als es den Begriff im Zusammenhang mit deutschen Künstlerinnen und Künstlern noch gar nicht gab. So wurde er in den 1970er Jahren wahlweise als Blödel-Barde, Sprachakrobat oder alberner Witzbold bezeichnet. So jemand wie ihn hatte es zuvor zwischen Nordsee und Alpen noch nicht gegeben. In Deutschland traten politische Kabarettisten auf, amerikanische Stand-up-Comedy war hierzulande nahezu unbekannt. Otto orientierte sich an Vorbildern wie Jerry Lewis und Woody Allen.

Sein Humor beruht auf Kalauern, Wortspielen und einfachen Albernheiten (siehe "Ottos Sprüche"). Außerdem parodiert Otto bekannte Songs - von Schlager über die Neue Deutsche Welle bis zu Pop- und Rockklassikern - die er von seiner Gitarre begleitet mit neuen Texten versieht ("Dänen lügen nicht", "Skandal im Hexenhaus", "Auf dem Heimweg wird’s hell").

Seine Gags und Lieder sind meist nicht politisch, sondern immer alltagstauglich. "Viele Otto-Sketche, Lieder, Reime und Geräusche gehören längst zum kollektiven Gedächtnis, sind Kulturgut geworden und werden sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern zitiert", hieß es 2015 in einer Ankündigung zu einer Tribute-Show zum 50. Bühnenjubiläum.

Otto Waalkes wurde 1948 in Emden geboren. "Komiker bin ich ja nicht geworden. Komiker ist man, glaube ich", sagte er einmal rückblickend, "schon im Kindergarten habe ich den anderen Kaspertheater vorgespielt. Kam sehr gut an." An seinem zwölften Geburtstag bekam er eine Gitarre, noch während seiner Schulzeit gründete er 1964 seine erste eigene Band "The Rustlers". Nach dem Abitur ging er nach Hamburg und begann dort 1970 an der "Hochschule für bildende Künste" ein Studium der Kunstpädagogik.

Hier wohnte er zeitweise in einer WG mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. Um sich als Student über Wasser zu halten, trat er in kleinen Hamburger Blues- und Jazzclubs auf. Zwischen den Musikstücken erzählte er ein paar Witze und stellte schnell fest, dass das Publikum von seinen humoristischen Einlagen mehr begeistert war als von seinen musikalischen Darbietungen. Bereits 1972 gründete er zusammen mit seinem Manager Hans Otto Mertens die Firma "Rüssl Räckords".

Otto (r.) und Udo Lindenberg im Hamburger Jazzlokal „Onkel Pö“ 1975.​Foto: Universal Pictures Germany, dpa​

Ottos Karriere nahm rasant Fahrt auf. 1973 erschien seine erste Platte ("Otto") und im TV lief erstmals die "Otto-Show". Im gleichen Jahr lernte er die Frankfurter Autoren Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr kennen, mit denen er fortan gemeinsam die Texte für Film und Bühne entwickelte. 1975 erzielte seine TV-Show "Oh, Otto" eine sagenhafte Einschaltquote von 44 Prozent. In den 1970er und 1980er Jahren avancierten seine Schallplatten, TV- und Live-Shows sowie die Buchveröffentlichungen zu wahren Publikumsrennern. Dafür wurde der Komiker mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft: Er erhielt mehrmals den "Bambi", die "Goldenen Kamera" und später den "Deutschen Comedy-Preis".

1985 lockte "Otto - Der Film" in der Bundesrepublik und der DDR mehr als 14 Millionen Besucher in die Kinos. Auch "Otto - Der neue Film" (1987), "Otto - Der Außerfriesische" (1989), "Otto - Der Liebesfilm" (1992) und "Otto - Der Katastrophenfilm" (2000) wurden zu Kassenschlagern. Die Hauptrolle spielte stets er selber. 2004 und 2006 brachte er zwei Filme mit den Sieben Zwergen auf die Leinwand, 2010 startete "Ottos Eleven". Daneben lieh er in fünf Ice-Age-Filmen dem Faultier "Sid" seine Stimme.

Otto ist eine Marke für sich, auch bei der Post: Mit Ottifant und dem Leuchtturm von Pilsum.​ Foto: Universal Pictures Germany, dpa​

Die Lieder und Parodien der Otto-Alben und die Mitschnitte der Shows kennen seine Fans in- und auswendig. Doch es gibt auch Kritiker, die Otto nicht (mehr) mögen. Sie bemängeln, er trete auf der Stelle, jodele, hüpfe und quietschte seit 40 Jahren über die Bühne mit den immer gleichen Gags: "Drunt im Tal ja da sitzt das kleine Ottili - holladädido." Seine Anhänger, die mit ihm gealtert sind, stört das überhaupt nicht. Sie schwelgen gern in Erinnerungen.

In seiner im Mai 2018 erschienenen Autobiografie "Kleinhirn an alle" verrät er viel Persönliches. Wer nun meint, dieses Buch sei nur komisch, der irrt. Otto erwähnt ehrlich auch negative Eigenschaften wie Eitelkeit, die Sucht nach Aufmerksamkeit sowie seine schlechte Menschenkenntnis und die beiden gescheiterten Ehen.

An seinem 70. Geburtstag, am 22. Juli, würdigt das ZDF Otto mit der nicht ganz erstgemeinten Dokumentation "Geheimakte Otto Waalkes - Harry Hirsch auf Spurensuche". Dabei wird Otto in seiner Rolle als gewiefter Ermittler Antworten auf Fragen nach seinem Erfolgsgeheimnis und nach den Vorbildern für seine legendären Gestalten suchen - vom ostfriesischen Pfarrer über Oberförster Pudlich bis hin zu Frau Suhrbier.

Ob er mit zunehmendem Alter ein bisschen weise werde? Das Geburtstagskind glaubt das nicht: "Ich bin immer noch der kleine Friesenjunge, der ich immer war. Das soll aber keine Drohung sein."