Von Alexander R.Wenisch

Wenn es draußen jetzt wieder schmuddelig und kalt wird, dann denkt man öfter dran: Kuscheln tut gut! Bei kalten Füßen, aber auch bei Angst und Stress. Also ab aufs Sofa oder die Matratze!

Menschen können ohne Hörsinn oder ohne Augenlicht leben. Aber niemals ohne Zuwendung. Berührung ist damit unsere erste Sprache, denn unser Tastsinn ist bei Geburt weiter entwickelt als alle anderen Sinne. Er ermöglicht es uns, unsere Welt schon ganz früh "zu begreifen". Mehr noch: Untersuchungen haben gezeigt, dass Frühchen, die Berührungstherapie bekommen, fast doppelt so schnell an Gewicht zulegen wie Babys, die solche Behandlungen nicht erhalten. Der Tastsinn bedingt (meist ganz unbewusst) unser Körpergefühl, und das ist wichtig für eine gesunde psychische Entwicklung. Das sagt der Psychologe Martin Grunwald, der an der Uni Leipzig erforscht, was Berührungen mit dem Körper machen.

Wie wichtig zwischenmenschliche Berührungen sind, hat in den 2000er-Jahren eine Studie in Rumänien gezeigt. Amerikanische Psychologen verschiedener Universitäten beobachteten verwaiste Kinder und Jugendliche, die entweder in Heimen oder in Pflegefamilien aufwuchsen. Das Ergebnis: Die Kinder, die in Heimen lebten, zeigten im Schnitt einen geringeren IQ. Aber auch mehr psychische Probleme, Schwierigkeiten mit familiärer Bindung und eine veränderte Gehirnchemie. Es fiel ihnen schwerer, Gefühle anderer einzuschätzen und damit auch deren Verhalten vorherzusehen. Sie lebten somit in ständiger Angst.

Bei Kindern, die jünger als zwei Jahre waren, als sie zu Pflegeeltern kamen, ließen sich diese Effekte umkehren. Bei älteren Kindern nicht mehr. Die Forscher führen die unterschiedliche Entwicklung der Kinder auf die körperliche und emotionale Vernachlässigung in den stark unterbesetzten und schlecht finanzierten Heimen zurück.

Positiv formuliert hilft Kuscheln also, den anderen besser zu verstehen. Aber noch mehr: Die Berührung der Haut löst eine Welle von Wohlfühl-Hormonen wie Oxytocin aus, das Stresshormon Cortisol wird abgebaut, sogar Schmerzen lassen nach. Wer erinnert sich nicht an die tröstende Hand der Mutter, mit der sich Spritzen beim Arzt besser ertragen lassen oder das aufgeschrammte Knie schon gar nicht mehr so arg wehtut?

Aber ob Berührungen positiv wirken, hängt auch von der Situation ab und davon, ob man sich sympathisch findet. Das kann wohl jeder nachvollziehen, der bei sommerlicher Hitze schon mal in einem überfüllten Bus stand. Auch manche gönnerhaft auf die Schulter oder den Unterarm gelegte Hand im Job dürfte eher als übergriffig empfunden werden. Andererseits hat die Studie "The Midas Touch" bereits 1984 gezeigt: Kellnerinnen und Kellner, die ihren Kunden beim Bedienen kurz am Arm berührten, bekamen mehr Trinkgeld.

Was heißt das für die Familie? Gruppenkuscheln in den Terminkalender schreiben? Kleinere Kinder holen sich ihre Extraportion meist ganz allein. Es kann aber auch helfen, sich als Vater oder Mutter ganz bewusst vorzunehmen, den Nachwuchs einmal am Tag zu drücken. Mag das Frühstück vor der Schule auch noch so stressig sein: Für eine feste Umarmung vor dem Start ist immer Zeit. Und das wirkt: Kinder tanken so Selbstvertrauen und gehen gestärkt in die Welt. Und wer wiederum gestresst oder müde aus Kindergarten oder Schule nach Hause kommt, dem tut eine Umarmung gut. Das entspannt und man signalisiert den Kleinen ganz ohne große Worte, dass sie willkommen sind. Schön, dass du wieder da bist.

Falsch machen kann man beim Kuscheln nichts. Auch wenn alte Erziehungsratgeber den Eltern das einreden wollten. Noch in den 50er-Jahren stand in Stilltagebüchern, die von Babynahrungsherstellern verschenkt wurden, der Hinweis: "Kinder nicht küssen!" Körperkontakt mit dem Nachwuchs war seit dem 19. Jahrhundert nahezu tabu. Ärzte warnten, dieses Verwöhnen mache Kinder nur zu kleinen Tyrannen, die sich in die Gesellschaft nicht mehr gut einfügen könnten. Auch der in der NS-Zeit erfolgreiche Ratgeber "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" (1934) von Johanna Haarer warnte vor zu viel Zuneigung. Wickeln und Waschen reiche als Körperkontakt. Vielmehr gehe es darum, das Kind abzuhärten und an die Trennung von den Eltern zu gewöhnen. Der Ratgeber wurde (bereinigt um Volk und Führer) noch bis in die 80er-Jahre aufgelegt.

Solche Ratschläge dürften Eltern heute absurd vorkommen. Väter laufen selbstverständlich mit vor die Brust gewickeltem Säugling durch die Stadt; Babymassagen und Pekip-Kurse stehen im Terminkalender junger Mütter. Und die Investition ins Zwischenmenschliche lohnt sich langfristig: Wer als Kind viel Zärtlichkeit erhalten hat, zieht gestärkt ins Leben, kann bis ins Erwachsenenalter schwierige Situationen besser meistern und hat auch ein geringeres Risiko für psychische Krankheiten.

Dabei sind nicht nur die (meist) sanfteren Berührungen der Mütter wichtig, sondern auch die mitunter gröberen Spiele mit dem Vater. Beim Armdrücken oder Raufen kann man seinem Sohn (aber auch der Tochter) ganz nebenbei ein gutes Selbstwertgefühl mitgeben. Das kann, so haben Studien gezeigt, langfristig vor gestörten Körperempfindungen und damit beispielsweise vor Magersucht schützen.

Doch meist im Alter von 11 oder 12 Jahren beginnen sich die Kinder zurückzuziehen. Kuscheln mit Papa? Ein Abschiedskuss von Mama? Uncool! Peinlich! Dass mit der Pubertät das Bedürfnis nach Körperkontakt nicht erlischt, ist selbstverständlich. Wie können Eltern reagieren? Vielleicht mit einer Schultermassage nach anstrengenden Hausaufgaben. Oder mit regelmäßigen Videoabenden, bei denen man es sich auf dem Sofa beieinander kuschelig macht. In der Regel holen sich die Jugendlichen ihre Einheit Körperlichkeit dann aber im Freundeskreis. Wer also seine Tochter Arm in Arm mit der besten Freundin spazieren gehen sieht, kann sich entspannen. Und Jungs entdecken oft Sportarten für sich, bei denen es deutlich körperbetonter zugeht.

Dass sich selbst im Sport Berührungen positiv auswirken, haben US-Wissenschaftler während der NBA-Saison 2008/2009 gezeigt. Sie haben das Berührungsverhalten der Spieler in verschiedenen Basketballteams analysiert: Umarmungen, Schulter-Boxer oder die typischen Po-Klapse. Die Hypothese: Körperkontakt stärkt die Zusammenarbeit und das Vertrauen im Team und steigert so die Leistung. Sie beriefen sich dabei auf diverse Studien, die gezeigt hatten, dass Umarmungen Stress mindern.

Schon eine einsekündige Berührung ausreicht, um Gefühle wie Dankbarkeit, Zuneigung und Ermutigung zu vermitteln. Die Hypothese wurde bestätigt. Teams, die in der ersten Hälfte der Saison durch besonders viele Po-Klapse und Schulter-Boxer auffielen, zeigten in der Rückrunde eine signifikant bessere Leistung. Außerdem gaben in diesen Teams die Star-Player häufiger den Ball ab.

Wollen Sie sich und ihren Liebsten also etwas Gutes tun, nehmen Sie sich regelmäßig in den Arm. Eine Studie hat gezeigt, dass schon 20 Sekunden Umarmung plus zehn Minuten Handhalten den Blutdruck und den Herzschlag senken. (Es darf natürlich auch länger sein.) Das hilft auch gegen Erkältungen, weil in einem stressfreien Körper das Immunsystem besser funktioniert. Im Herbst und Winter kann man das ja genauso gut gebrauchen wie einen Apfel am Tag.