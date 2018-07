Von Thomas Veigel

Der Löhrbacher Grüne Kraft-Verleger Werner Pieper, selbst Langhaarträger, hat in den vergangenen gut 40 Jahren schon viele Bücher geschrieben. Über Glühwürmchen, Kriegerdenkmäler, Zucker, Scheiße, LSD, Heinrich Lübke, Hanf, Frisbees und andere Themen des Alltags. Das jüngste Werk des Jägers und Sammlers kunterbunten Wissens, als "Grüner Zweig 290" erschienen, trägt den Titel "Haare - Mehr als nur eine Hauptsache". Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine kulturgeschichtliche Sammlung mit oft überraschenden Fakten zum Thema. Hier einige interessante Auszüge:

Wie viele Haare hat der Mensch? Es sind rund fünf Millionen. Davon wachsen zwischen 90.000.( rot) und 150.000.( blond) auf dem Kopf, die übrigen verteilen sich auf und im Körper. Haare sind Hornfäden und bestehen vor allem aus Keratin, das sind verschiedene wasserunlösliche Faserproteine.

Platzbedarf: Ein Mann bietet pro Quadratzentimeter Platz für 300 bis 320 Kopfhaare, 30 bis 35 Schamhaare, neun an Brust und Beinen. Ein Bart besteht aus 7000 bis 15.000 Haaren. Europäisches Durchschnittshaar wird 0,06, asiatisches 0,09 Millimeter dick. Ein Haar kann ein Gewicht von bis zu 100 Gramm tragen.

Wie lange wachsen Haare? Jeden Tag wachsen Haare ungefähr 0,3 Millimeter. Ungeschnitten stellen Beinhaare das Wachstum nach sechs Monaten, Achselhaare nach zwei Monaten ein. Kopfhaare wachsen mindestens sechs Jahre lang weiter. Dann fallen sie aus, wachsen aber wieder nach. Im Durchschnitt wachsen Kopfhaare hüftlang, bei manchen Menschen bis zum Boden.

Haar-Champion: Das längste bekannte Haupthaar trug Swami Pandarasanndhi, Abt eines indischen Klosters. 1949 war sein Kopfhaar 7,93 Meter lang.

Prominentes Haar: Friseur Klaus Baruck schnitt John Lennon 1966 die Haare und behielt eine 10 Zentimeter große Locke. Ein Beatles-Memorabilia-Sammler kaufte sie für 35.000 Pfund.

Schamhaare: Im Intimbereich wird heute häufig zu Schere, Rasierapparat oder Wachs gegriffen. Eine je nach Studie unterschiedlich große Mehrheit der Frauen und der Männer enthaaren sich zwischen den Beinen ganz oder teilweise. Die Totalentfernung der Schamhaare als vermeintliche Optimierung des Körpers verursacht nach Studien von Hautärzten Mikrotraumata an der Hautoberfläche und fördert die die Bildung von Warzen, Infektionen sowie die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. Außerdem ist das Versetzen des Intimbereichs in einen präpubertären Zustand lustfeindlich, da Schamhaare vorrangig zur Verdunstung von Duftdrüsensekreten dienen, mit denen Paarungsbereitschaft signalisiert wird.

Nase und Ohren: Vielen Männern im fortgeschrittenen Alter wachsen borstige Haare aus Ohren und Nase. Man kann sie kürzen, sollte sie aber nicht entfernen - sie haben wichtige Schutzfunktionen.

Was fehlt: Im Unterschied zu anderen Säugetieren haben Menschen keine Sinnes- oder Tasthaare, wie beispielsweise die Schnurrhaare bei Katzen. Ein weiteres fehlendes Merkmal ist die Fähigkeit, die Haare zu sträuben, also aufzustellen, wenn wir wütend sind. Als Überrest von Sinneshaaren könnte die "Gänsehaut" bezeichnet werden.

Haarausfall: Der Mensch verliert jeden Tag bis zu 100 Kopfhaare. Eine Glatze entsteht, weil von den Hormonrezeptoren in den Haarwurzeln keine Wachstumsimpulse mehr kommen. Mit dem Einsatz von Pflegemitteln "helfen Sie dem Hersteller", meint Alexander Enk, Chef der Hautklinik in Heidelberg.

Unbehaarte Oberkörper: Frauen, die mit Pille verhüten, finden zu 70 Prozent Männer mit rasierter Brust attraktiver. Bei Frauen, die die Wechseljahre hinter sich haben, sind es nur 40 Prozent. Man nimmt an, dass die Tendenz zur Natürlichkeit bei Frauen, die ihren Hormonspiegel künstlich verändern, geringer ist.

Warum verlor der Mensch sein Fell? Weil dieser evolutionäre Schritt schon vor 1,7 Millionen Jahren erfolgte, gibt es dazu nur Vermutungen. War es das Feuer, das Leben in Höhlen, das einen Wetter- und Wärmeschutz entbehrlich machte oder waren haararme Hominiden sexuell attraktiver und bekamen mehr Kinder? Mit wenigen Ausnahmen (Handflächen, Fußsohlen, Brustwarzen, Lippen) ist aber die gesamte äußere Haut des Menschen immer noch behaart. Man unterscheidet Kopfhaar (Haupthaar, Barthaar und Augenbrauen) und Körperhaar.

Lanugo: Das sind die feinen Härchen, die bei neugeborenen oft noch den ganzen Körper bedecken. Im Gesicht, auf den Schultern und auf dem Rücken können sie noch bis zu einem halben Jahr nachwachsen.

Frisuren: Haare sind ein nonverbales Kommunikationsmittel ersten Ranges. Es dokumentiert den Lebensstil seines Trägers, mit der Frisur drücken wir unserem Äußeren unsere Persönlichkeit als Stempel auf. Frisur dient als Kontaktorgan, Erkennungszeichen, Verständnishilfe und Werbemittel.

Dauerwelle: Die Dauerwelle entwickelte der deutsche Friseur Karl Ludwig Nessler. Er stellte die Technik im Jahr 1906 in London vor.

Warum tragen Männer in unserem Kulturkreis die Haare heute meistens kurz? Der Autor, selbst Träger von sehr langen Rastalocken, hat darauf keine schlüssige Antwort gefunden. Er vermutet eine, wenn auch unbewusste Bibeltreue. Im 1. Korintherbrief steht, dass der liebe Gott es so wolle. Wahrscheinlich ist die Länge oder Kürze der Männerhaare bei uns aber auch Ausdruck eines zeitgemäßen Gruppenzwangs, auch Mode genannt.

Lang oder kurz? Langes Männerhaar galt über Jahrhunderte als Symbol der Freiheit. Das gleiche gilt allerdings auch für kurzes Haar, denn seit dem Sieg der Demokratie im fünften Jahrhundert vor Christus setzte sich der Kurzhaarschnitt bei Männern durch. Mit den Römern kam die Kurzhaarfrisur vor 2000 Jahren auch zu den Germanen. Lange Haare trug bald nur noch der Adel, später die Königsfamilie. In den vergangenen Jahrhunderten wechselte die Haarlänge bei Männern ständig, zeitweise mithilfe von Perücken. Die letzte Langhaarwelle begann Ende der 60er Jahre als Inbegriff einer revoltierenden Jugend. Mittlerweile gibt es allerdings auch unter den Langhaarigen Spießer. Weltweit ist die Haarlänge bis heute auch Ausdruck der Weltanschauung oder der religiösen Überzeugung.

Wie oft wechselt der Mensch seine Frisur? Ein west-europäischer Mann variiert nicht viel, er begnügt sich zeitlebens mit durchschnittlich fünf verschiedenen Frisuren, bei einer Frau sind es 150 verschiedene Frisuren und Tönungen.

Afrika: Die Vielfalt der Frisuren in Afrika war und ist unüberschaubar. Viele europäische Frisuren haben hier ihren Ursprung. Kunstvolle Haartrachten trugen Frauen und Männer, die damit auch ihren sozialen Status kundtaten. Das heute verbreitete Ausrasieren in Mustern beschrieb ein Ethnologe schon vor rund 100 Jahren. Der Afrolook stammt aber aus den USA.

Sexsymbol: Das weibliche Haar gilt als Symbol der Fruchtbarkeit und für Männer als Auslöser sexueller Begierde. Deshalb gibt es im Islam das Gebot, dass Frauen in der Öffentlichkeit ihre Haare hinter einem Kopftuch zu verbergen haben.

Rote Haare: Man nimmt an, dass die rothaarigen Neandertaler ihre Haarfarbe an den Homo sapiens vererbt haben. Nur etwa ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung haben naturrotes Haar. Ursache ist eine Variation auf dem Chromosom 16: Anstatt des dunklen Melanins befindet sich Phäomelanin in Haut, Haaren und Augen. Rothaarige wurden jahrhundertelang gesellschaftlich ausgegrenzt. Rot war Judas, der Verräter, rot waren der Teufel und die Hexen. In den 60er Jahren erfolgte ein Imagewandel: Hennagefärbte Haare wurden zur Farbe der Frauenemanzipation.