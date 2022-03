Von Ute Teubner

Es ist eines der einflussreichsten Werke der Philosophiegeschichte: "Über die Freiheit" lautet der Titel der 1859 erschienenen Schrift, die John Stuart Mill als alleinigem Autor zugewiesen wird. Dabei hatte Mill – einer der maßgebendsten liberalen Denker des 19. Jahrhunderts – das Werk selbst mehrfach als Gemeinschaftsarbeit mit seiner Ehefrau bezeichnet. "Wie bei allem, was ich seit vielen Jahren geschrieben habe, kommt die Autorschaft ihr ebenso zu wie mir", schrieb der Philosoph, Politiker und Ökonom in der Widmung des Werks an seine im Jahr vor der Drucklegung verstorbene Frau. Dennoch taucht Harriet Taylor Mill bis heute nicht als Mitverfasserin auf dem Titel auf.

Mit digitaler Textanalyse wurde am KIT der Beitrag von Harriet Taylor Mill an der Schrift analysiert (hier in Rot; Blau steht für ihren Ehemann, Grün für gemeinsames Texten). Der wahrscheinlichste Autor wird in den sechs Diagrammen jeweils im unteren Teil gezeigt, der zweitwahrscheinlichste oben. Foto: ITZ/KIT

Doch nun kamen Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in einer computergestützten Untersuchung zu dem Ergebnis: Die Abhandlung "Über die Freiheit" wurde mit hoher Sicherheit nicht alleine von John Stuart Mill verfasst. Demnach seien lange Passagen teils von seiner Frau Harriet Taylor Mill, teils von beiden gemeinsam getextet worden. Die Forschungsgruppe am KIT-Institut für Technikzukünfte (ITZ) war mit "digitaler Stilometrie" – Untersuchungen zum Sprachstil mit Mitteln der Statistik – der Frage nachgegangen, welchen Anteil die Autorin und frühe Frauenrechtlerin an dem Text hat. Die statistischen Methoden ermöglichen es dabei, umfangreiche Textmengen hinsichtlich des Sprachstils computergestützt zu erschließen.

Und obwohl diese Untersuchung keinen vollständigen Nachweis liefert, bezeichnen die Forschenden das Ergebnis als "hinreichend substanziell", um die Mitautorschaft von Harriet Taylor Mill an "Über die Freiheit" zu begründen. "Wir können mit hoher Sicherheit sagen, dass es einen anderen Stil gibt als den von John Stuart Mill", erklärt Professor Michael Schefczyk vom ITZ.

Um eine Vergleichsgrundlage zu haben, durchsuchte das Forschungsteam vom Karlsruher Institut für Technologie rund 270 Bücher und Artikel, die entweder von einer der beiden Personen oder vom Ehepaar Mill gemeinsam verfasst worden waren, mit Methoden Künstlicher Intelligenz (KI). Auf Grundlage der Häufigkeit einzelner Wörter in den Texten wurde ein für die jeweilige Person beziehungsweise für das Schreibduo charakteristisches Sprachmuster extrahiert. Im Fokus hätten dabei unbewusst gewählte Funktionswörter wie "und", "oder" sowie Zeichenfolgen und Satzzeichen gestanden, so die Wissenschaftler.

Anhand dieser "stilistischen Gesichtserkennung" des Textes, so Schefczyk, lasse sich am dritten Kapitel von "Über die Freiheit" am deutlichsten ein anderer Autor als John Stuart Mill erkennen. Es scheint fast vollständig von Harriet Taylor Mill zu stammen, was auch inhaltlich plausibel sei, meint Dr. Christoph Schmidt-Petri, Philosoph und Mill-Forscher am KIT: "Das Kapitel handelt von der individuellen Selbstentwicklung und davon, wie wichtig es ist, das eigene Potenzial zu entfalten – ein Thema, von dem wir wissen, dass es Harriet Taylor Mill besonders wichtig war."

"Unsere Untersuchung ist von mehr als akademischem Interesse, vielmehr geht es um die Frage: Ist eine Frau Mitautorin eines der einflussreichsten Bücher des philosophischen Kanons?", betont Michael Schefczyk. "’Über die Freiheit’ hat das Rechtsdenken und die politische Kultur in liberalen Gesellschaften zutiefst geprägt." Die Forschungsgruppe schlägt daher vor, bei künftigen Veröffentlichungen des Mill-Textes beide Namen auf dem Titel zu nennen – um deutlich zu machen, dass das Werk eine Frau als Mitverfasserin hat, im Sinne der historischen Korrektheit also.

Philosoph Schmidt-Petri betont: "Computergestützte Methoden der Digital Humanities – also der digitalen Geisteswissenschaften – bieten Arbeitsinstrumente, mit denen sich viele ideen- und sprachgeschichtliche Aussagen wissenschaftlich fundiert überprüfen lassen." Er erwartet, dass "die Bedeutung der Digital Humanities für die geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung wird zunehmen."