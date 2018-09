In den letzten Jahren trat Shakira vor allem als Expertin für WM-Hits in Erscheinung. Doch ein Superstar ist sie schon seit ihrem Album "Laundry Service" und der Single "Whenever, Wherever". Shakira, die in ihrer Laufbahn rund 125 Millionen Tonträger und Downloads verkauft hat, zählt laut "Forbes"-Magazin zu den "100 mächtigsten Frauen der Welt". Ihr neues Album, "Shakira", ist jetzt das erste seit vier Jahren und ein echter musikalischer Gemischtwarenladen. Wilder Latino-House, Gitarren-Powerrock, Country und spanische Ballade stehen ohne roten Faden, aber meist ziemlich unterhaltsam nebeneinander. RNZ-Autor Steffen Rüth traf die Kolumbianerin, die privat mit Gerard Piqué vom FC Barcelona liiert und Mutter eines gerade ein Jahr alt gewordenen Sohnes ist, zum Gespräch.



Shakira, deine Songs "Hips don't lie (2006) und "Waka Waka (2010) sind jeweils zu WM-Superhits geworden. Was hast du für Brasilien in petto?

Dieses Mal bin ich bloß Groupie (lacht). Milan und ich werden Gerard selbstverständlich begleiten und ihn anfeuern.

Shakira als Fußballerfrau?

Das kannst du dir nicht vorstellen? Soccer Wife, Soccer Mum, das bin ich jetzt alles auch. Und ich finde das toll.



Wird es dennoch wieder ein Shakira-WM-Lied geben?

Der offizielle FIFA-Song kommt in diesem Jahr bekanntlich nicht von mir. Aber meine Beziehung zum Fußball ist zu eng, als dass ich diesen Anlass einfach verstreichen lassen würde. Das heißt, ich habe einen Song für die WM gemacht, der kurz vor der WM veröffentlicht wird.



Und über den du jetzt noch rein gar nichts erzählen darfst?

Das hast du vollkommen korrekt erfasst (lacht).



Wirst du Spanien oder Kolumbien die Daumen drücken?

Mein Traumszenario ist ein Finale zwischen Kolumbien und Spanien.

Welcher spätere Beruf für Milan wäre dir lieber: Popstar oder Profifußballer?

Falls so ein Leben wirklich sein Traum sein sollte, werde ich ihn immer unterstützten. Aber eigentlich hoffe ich, er macht einen Bogen um das Showgeschäft. Das ist ein wirklich aufreibender Beruf. Du bist ständig unter Druck, immer im Stress, hast permanent zu wenig Zeit.

Wirklich so schlimm?

Ich habe viele Opfer gebracht. Und ich wünsche Milan, dass er ein normales Leben führen kann, dass er nicht immer unter Beobachtung steht. Aber gut, ich mache mir nichts vor. Er ist der Sohn von zwei öffentlichen, zwei berühmten Menschen, so richtig normal wird sein Leben wohl nie sein. Wichtig ist mir nur, dass er später etwas tut, wofür er wirklich brennt. Leidenschaft ist das Allerwichtigste.

Worauf achtet ihr bei der Erziehung?

Unser Sohn ist ein extrem privilegiertes Kind, unsere Herausforderung als Eltern wird auch darin liegen, ihm Ehrgeiz und Biss beizubringen. Und er soll früh wissen, dass es überall auf der Welt Kinder gibt, die nicht so begütert und materiell versorgt sind wie er. Milan soll wissen, dass es riesige Ungleichheit in der Welt gibt, und vielleicht kann er dazu beitragen, diese Riesenlücke zwischen armen und reichen Menschen zu verkleinern.



So wie du es versuchst mit deiner Stiftung?

Ja, exakt. Wir investieren in die Menschen, in die Bildung vor allem. Bildung kann das Schicksal der Kinder und das Schicksal ihrer Familien grundlegend verändern. Gerade erst haben wir in Cartagena in Kolumbien eine Schule für 1700 Schüler eröffnet. In dem Viertel, in dem die Schule steht, gibt es jetzt viel weniger Kriminalität, die Menschen haben wieder Hoffnung, es herrscht eine sagenhafte Aufbruchsstimmung.

Siehst du dich als ein Vorbild für starke Frauen?

Irgendwie schon, ja. Ich kann verstehen, wenn sich Frauen an meinem Werdegang ein Beispiel nehmen, wenn sie mein Leben inspirierend finden. Mir ist nichts geschenkt worden, ich war immer eine Kämpfernatur, und das ist etwas, womit sich viele Frauen heutzutage identifizieren können. Frauen haben Ziele, Frauen wollen eine Karriere, und wenn sie wirklich an sich glauben, dann können sie sehr viel erreichen, in allen Bereichen und in allen Teilen der Erde. Ich selbst komme aus Barranquilla, Kolumbien, wuchs in einer Mittelklasse-Familie auf, und wusste nichts vom süßen Leben eines Popstars. Aber ich war sehr, sehr diszipliniert und ehrgeizig. Und deshalb sitze ich heute hier.



Du bist schon als Teenager ein Pop-Star gewesen. Wie sehr hast du deine Jugend vermisst?

Ich habe diese ganze verrückte Pubertät irgendwie ausgelassen. Man sagt ja, dass Mädchen während der Pubertät die Hölle sein sollen, doch an mir ist diese Phase total vorübergegangen. Ich glaube, ich war vorher schon schwierig. Ich war ein zickiges Kind, und dafür keine zickige Jugendliche mehr (lacht). Ich hatte ein klares Ziel: Sängerin zu sein. Von diesem Pfad habe ich mich durch nichts und niemanden abbringen lassen.



Hattest du später das Bedürfnis, deine Pubertät nachzuholen?

Ach, mir fehlt das eigentlich nicht. Ich habe immer ein ziemlich komplettes und erfülltes Leben gelebt. Ich bin ja vor einigen Jahren sogar ein Semester lang in Los Angeles zur Uni gegangen und habe Geschichte studiert - weil ich immer davon geträumt hatte zu studieren. Ein Teil von mir ist ja sehr wissbegierig, fast schon streberhaft. Ich lerne einfach auch wahnsinnig gerne. Jedenfalls habe ich es geschafft, dass meine wahre Identität dort wochenlang verborgen blieb. Als sie herausfanden, wer ich bin, war es nicht mehr so lustig wie vorher.



Wie hat dein Sohn dein Leben verändert?

Durch ihn habe ich gelernt, entspannter zu sein. Ich weiß nun, dass man nicht alles im Leben kontrollieren kann. Pünktlicher bin ich dank Milan auch geworden.

Hat die Geburt des Sohnes Einfluss gehabt auf deine Musik? Oder hast du sogar erwogen, längere Zeit nicht zu arbeiten?

Ich bin nicht süchtig nach dem Leben in der Öffentlichkeit, ich kann gut auch ohne Kameras und Aufmerksamkeit zurechtkommen. Ich muss mich nicht ständig exponieren, damit ich das Gefühl habe, ich existiere. Als Milan zur Welt kam, war ich monatelang zu Hause. Ich war einfach nur eine Hausfrau und Mutter und fand das sehr schön. Aber ich bin nicht naiv, ich weiß, dass ich diese Karriere habe, dass ich Verträge habe und eine Verantwortung. Und ich mache diesen Job ja wirklich gerne und bin auch immer noch hungrig. Mich treibt an, dass ich relevant bleiben möchte. Aber ich genieße das Leben Zuhause.



"Shakira" ist das erste Album seit vier Jahren. Wie hast du dich als Künstlerin verändert?

Normalerweise schreibe ich alle meine Lieder selbst, doch diesmal gibt es auch Songs, die nicht von mir sind. Das kommt auch durch Milan, denke ich. Ich merke, wie ich lockerer lasse, seit er da ist. Aber ich bin immer noch die Hauptverantwortliche. Ich habe mir das Album jetzt nicht schneidern lassen, die meisten Ideen und Songs stammen immer noch von mir. Ich denke, es ist ein sehr buntes Album. Es ist wie eine Tüte voller Bonbons.

Du und Gerard Piqué, ihr seid ein sogenanntes Power-Paar. Wie kriegt ihr es hin, euer Leben, euren Sohn und eure Berufe zu kombinieren?



Unsere Karrieren versuchen wir zu trennen. Wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen, und wir hängen beruflich nicht voneinander ab. Auf diesem Gebiet sind wir sehr unabhängig voneinander, wir gehen beide unseren eigenen Karriereweg. Bevor wir uns kennenlernten, war Gerard ja schon Fußballspieler und ich war Sängerin. Wir haben uns dann getroffen und schnell gespürt, dass wir uns ziemlich toll finden (lächelt).

So so.

Wir sind uns einfach sehr ähnlich. Wir sind beide liebesbedürftig und voller Leidenschaft. Ehrlichkeit und Treue sind uns wichtig. Und wir müssen uns immerzu anfassen. Wir sind beide sehr anhänglich.

Stimmt es eigentlich, dass Rihanna, als ihr das Video zur Single "Can't remember to forget you" gedreht habt, eifersüchtig auf dich war, weil du so sexy bist?

Rihanna muss nun wirklich nicht neidisch auf mich sein. Sie ist die erotischste Frau der Welt, wenn du mich fragst. Also echt. Ich selbst? Okay, ich kann auch sexy sein. Aber nur auf Befehl. So nach dem Motto "Shakira, noch fünf Sekunden, und dann guckst du bitte sexy". Rihanna dagegen ist sexy von Natur aus, sie braucht keinen Countdown.

Hast du etwas von Rihanna gelernt?

Es ist schon bewundernswert, wie sie sich vor der Kamera bewegt, so natürlich und so cool. Sie weiß genau, in welchem Winkel sie zur Kamera stehen und was sie in jeder einzelnen Aufnahme tun muss. Beyoncé ist auch so. Das sind wirklich ganz, ganz großartige und inspirierende Frauen für mich. Da werde ich so richtig zum Fan (lacht).

Das Video ist von einigen konservativen Medien kritisiert worden, weil es zu heiß sei. Was sagst du dazu?

Tja, Gerard ist für sein Alter überraschend konservativ, er lässt mich keine Videos mehr mit Männern drehen. Also muss ich Frauen nehmen (lacht laut). Irgendwas muss ich ja machen, es muss ja weitergehen mit der Karriere. Jedenfalls, ich finde das Video sinnlich und feminin. Ist ja klar, wenn Rihanna dabei ist, wird es immer ziemlich hitzig.