Von Harald Berlinghof

Mein Gott, wie zerbrechlich das kleine Ding da draußen wirkt. Was für ein wunderbares Juwel diese Erde doch ist in diesem schwarzen Weltraum." Michael Collins, der "dritte Mann" an Bord der Apollo-11-Mission, der den Mond nicht betreten durfte, gibt mit diesen Worten in dem preisgekrönten Dokumentarfilm "Im Schatten des Mondes" (2007) seine Eindrücke beim Anblick der Erde wieder. Er musste in der Apollo-Kapsel im Mondorbit ausharren, bis die beiden Monderoberer Neil Armstrong und Buzz Aldrin wieder von der Oberfläche des Mondes zurückkamen. "Ich hatte sozusagen Stubenarrest. Aber ich war dabei", nahm er seine Funktion eher gelassen.

Bei allen 27 amerikanischen Mondfahrern taucht sie immer wieder auf. Jene Bewunderung für die Erde, die da blau-weiß schimmernd im lebensfeindlichen schwarzen All hängt und den Menschen einen Lebensraum bietet. Apollo 8 war die erste Mission, die Menschen zum Mond führte, allerdings nur in eine Umlaufbahn ohne Landung. Das emotional schwierigste Manöver hatten schließlich die beiden Piloten der Landefähre von Apollo 10 zu bestehen. Bis auf 14 Kilometer Höhe durften sie sich mit der Mondlandefähre, genannt "Snoopy", der Mondoberfläche nähern, dann mussten sie umkehren. 14 Kilometer Distanz zur Unsterblichkeit, als Erste auf dem Mond gewesen zu sein. Aber Thomas Stafford und Eugene Cernan hielten sich an die Order und kehrten um.

So ging erst die Besatzung der nachfolgenden Apollo-11-Mission in die Weltgeschichte ein. Neil Armstrong wurde zum ersten Menschen, der einen anderen Himmelskörper betreten hat. Buzz Aldrin folgte ihm 19 Minuten später. "Das war in Ordnung. An Neil gibt es nichts zu kritisieren. Ich bin ganz froh, dass er der Erste war", so Aldrin später. Und dass Armstrong der Richtige war, bewies er mit seiner Coolness bei der Landung des "fliegenden Bettgestells", wie die Astronauten das Landemodul scherzhaft nannten. "Neil überlegte sich immer ganz genau, was er tat. Er war Mr. Obercool. Und am Ende war es immer das Richtige", so Aldrin weiter. "Ich kenne keinen, der seine Kompetenz und sein Können hatte."

Armstrong, der 2012 starb, analysierte in einem der seltenen Interviews, die er in den Jahrzehnten nach der Landung gab: "Ich würde sagen, die Chance, dass wir zurück zur Erde kommen würden, lag bei 90 Prozent - aber die Chance für eine erfolgreiche erste Landung auf dem Mond stand nur 50:50." Als Landestelle war ein Areal ausgesucht: das "Meer der Ruhe". Beim Landeanflug zeigte sich aber, dass dies voll mit Geröll und großen Felsen war. Von der Zentrale in Houston kam die Warnung, dass man nur 60 Sekunden habe, um einen anderen Landeplatz zu finden, sonst würde der Treibstoff nicht mehr ausreichen für den Rückstart in den Mondorbit. Armstrong verlängerte die Landekurve, flog über die Geröllwüste hinweg und brachte die Fähre in der letztmöglichen Sekunde auf den Mondboden.

Der Fußabdruck des US-amerikanischen Astronauten Edwin E. Aldrin auf dem Mond. Foto: Nasa/dpa

Bodenkontakt, dann herrschte Totenstille als die Triebwerke verstummten. Schließlich die berühmten Worte: "The eagle has landed", denen später noch berühmtere folgen sollten. Charlie Duke, der Einzige, der im Kontrollzentrum in Houston als CapCom (Kommunikationschef) direkt mit den Astronauten sprechen durfte, meinte: "Gratuliere. Hier sind gerade einige blau angelaufen. Aber jetzt atmen sie wieder."

Apollo war ein Milliarden-Projekt. Das komplette Programm kostete 23,9 Milliarden Dollar, etwa 120 Milliarden nach heutigen Maßstäben, und beschäftigte bis zu 400.000 Menschen. Die drei Mondfahrer, deren Schutzanzüge je 200.000 Euro (umgerechnet) kosteten, erhielten im Vergleich dazu bescheidene Gehälter: Armstrong rund 60.000, Collins etwa 34.000 Euro und Aldrin rund 37.000 Euro im Jahr.

Insgesamt gab es neun US-Missionen zum Mond. Apollo 8, 10 und 13 kamen nicht zur Landung. Bei den übrigen sechs Flügen landeten jeweils zwei Astronauten auf dem Mond. Somit setzten zwölf Menschen ihren Fuß auf den Mond. Vier dieser Mondfahrer leben noch: Buzz Aldrin, David Scott, Charly Duke und Harrison Schmitt.

"Ich hatte keine Angst, wirklich nicht. Aber ich war besorgt und beunruhigt. Es konnte ja so viel schiefgehen", erklärte Collins seine Gefühle beim Start. Es rüttelte und schüttelte. Alle Astronauten bestätigen das. "Es war ein Höllenritt", so Eugene Cernan. Wenn sich die Greifarme des Startturms lösen, dann beginnt die Rakete zu steigen. "Es ist wie bei einem Fahranfänger, der ein Auto durch eine enge Lücke dirigieren muss. Er lenkt mal dahin, dann dorthin. Man spürte ein leichtes Schwanken im Hintern, verursacht von der Steuerungsautomatik. Die Rakete ist ja am Anfang wie ein Bleistift auf der Fingerspitze", so Collins.

Aber das Schönste war das "Nachhausekommen". Als sie im Pazifik aus der schwimmenden Apollo-Kapsel kletterten, dachte sich Collins: "Ein tolles Meer hast Du da, liebe Erde." Ein Teil dieser Erde zu sein war fast ein ekstatisches Erlebnis, meinte er. Und Dave Scott kam zur Ansicht: "Sie ist eine Oase im Weltraum. Und wir kümmern uns viel zu wenig um sie."

Von Ehrfurcht sprechen die Astronauten. Auch von spirituellen Anwandlungen, die bei einigen zu tiefem Glauben führten. Das berühmte Farbfoto von der aufgehenden Erde trug dazu viel bei. Geschossen hatte es William Anders von Apollo 8 bei der ersten bemannten Mondumrundung.

Ganz anders war der Eindruck, den der Mond beim Näherkommen auf die Astronauten machte. "Wir waren wie Schuljungen, die sich am Schaufenster eines Süßwarengeschäfts die Nase platt drückten", erzählt Jim Lovell, der mit Apollo 8 auf dem Weg zum Mond war. "Wir flogen aus dem Licht der Sonne in die Dunkelheit des Mondes. Der Schatten des Mondes legte sich über uns. Man konnte ihn nicht mehr sehen, aber sehr wohl fühlen", formulierte es Charly Duke an Bord von Apollo 16 im Jahr 1972. "Das wirkte sehr unwirklich auf mich", so Collins drei Jahre zuvor. "Mir kam es nicht so vor, als wären wir hier willkommen. Auf mich wirkte der Mond eher angsteinflößend und feindselig. Trotzdem war der Mond drei Tage lang mein Zuhause."

Eugene A. Cernan (links) und Ronald E. Evans während der letzten Apollo-Mission 1972. Foto: AFP

Am 25. Mai 1961 hatte John F. Kennedy den Wettlauf zum Mond eröffnet. Die USA würden bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder zurück zur Erde bringen. "Wir werden eine 100 Meter hohe Rakete bauen aus Metalllegierungen, die noch gar nicht erfunden sind, und die besser und genauer zusammengefügt sein wird als jede Taschenuhr. Die Raumkapsel wird bei ihrer Rückkehr in die Erdatmosphäre eine Hitze aushalten, die der halben Sonnentemperatur entspricht. Es wird das größte Abenteuer sein, das Menschen je unternommen haben", sagte der US-Präsident, der die Unternehmung dann aber nicht mehr erleben durfte. Auch war der Weg bis zu Apollo 11 steiniger als gedacht.

Angesichts der Unwägbarkeiten einer Mondlandung hatte Präsident Richard Nixon 1969 für den Fall der Fälle eine Fernsehansprache aufgezeichnet, in welcher die tiefe Trauer der Nation um die drei Mondfahrer zum Ausdruck gebracht wurde. Zum Glück musste sie nie gesendet werden. Angesprochen auf die Verschwörungstheorie, dass die Mondlandung nur ein Fake gewesen sei, meinte Alan Bean grinsend: "Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen, das im Studio zu drehen. Das wäre jedenfalls längst nicht so gefährlich gewesen", nahm er die Vorwürfe gelassen. Im Gegensatz zu Collins: "Diese Typen möchte ich manchmal einfach am Kragen packen und mal kräftig durchschütteln." Und Harrison Schmitt meint: "Nichts und niemand kann mir meine Fußabdrücke auf dem Mond nehmen." Und die Reifenspuren seines Mondautos auch nicht, könnte man ergänzen. Immerhin hält Schmitt mit 17 Stundenkilometern noch immer den inoffiziellen Rekord im Mondrover-Bergabfahren.

Armstrong, Aldrin und Collins - im Jahr ihrer Mondmission sind alle drei 39 und am Zenit ihrer Karriere angelangt. Collins verließ nach der Mondlandung die Nasa und wurde Ministerialdirektor im Außenministerium. 1971 übernahm er den Direktorenposten im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington. 1980 ging er in die Wirtschaft und gründete später seine eigene Firma.

Armstrong beendete nach der Mondlandung seine Astronautenkarriere, wurde einige Jahre lang Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Cincinnati und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Interviews gab er nur sehr selten, sogar Autogramme verweigerte er oft - nachdem er erfahren hatte, wie viel Geld einige Menschen mit deren Verkauf machten.

Aldrins Karriere geriet nach der Rückkehr auf der Erde ins Stocken. Er erlitt einen Nervenzusammenbruch, wurde depressiv und alkoholsüchtig. Drei Ehen scheiterten. "An einem Tag bist du der große Held, und am nächsten Tag sitzt du im Auto und bekommst von einem Polizisten einen Strafzettel, weil du zu schnell unterwegs warst", sagte er einmal. "Es ging in meinem Leben also nicht so sehr um die Reise zum Mond, sondern um die Rückkehr zur Erde."

DER WEG ZUM MOND

Die Amerikaner lagen lange im Wettrennen in den Weltraum zurück. Die Sowjets hatten im Oktober 1957 Sputnik hochgeschickt, vier Wochen später die Hündin Leika, das erste Lebewesen im All. Am 12. April 1961 folgte der erste Mensch in den Weltraum: Juri Gagarin umrundete die Erde im Raumschiff Wostok 1 in 106 Minuten. Valentina Tereschkova war die erste Frau im Kosmos, sie startete im Juni 1963. Und auch der erste Weltraumspaziergang wurde von einem russischen Kosmonauten absolviert: von Alexej Leonow im März 1965.

Erst das Gemini-Programm verwies die Russen auf Platz zwei. Und mit Apollo begannen die Vorbereitungen der Amerikaner zur Monderoberung. Ein Überblick über die Missionen.

Apollo 1 war ein Desaster. Bei einem Test am Boden am 27. Januar 1967 starben alle drei Astronauten.

Apollo 2 bis Apollo 6 waren aus Sicherheitsgründen unbemannte Flüge.

Apollo 7 brachte drei Astronauten in den Erdorbit. Sie erkrankten. Es kam zu schweren Differenzen mit der Bodenstation. Keiner der drei wurde je wieder für einen Raumflug nominiert.

Apollo 8 war der erste Flug zum Mond. Frank Borman, James Lovell und William Anders umrundeten 1968 den Mond zehnmal. Mit der Saturn-V-Rakete starteten die Apollo-Kapseln in die Erdumlaufbahn. Von dort erfolgte der Weiterflug zum Mond-Orbit. Rund 76 Stunden war man bis zum Mond unterwegs.

Apollo 9 testete die Mondfähre im Erdorbit.

Apollo 10 flog zum Mond. Tom Stafford, John Young und Eugene Cernan durften bis auf 14 Kilometer Höhe über den Mond absteigen. Mit 39.897 Stundenkilometern beim Erdeintritt halten sie den Rekord für die höchste Geschwindigkeit, die Menschen je erreicht haben.

Apollo 11 landete als erste Mission auf dem Mond im "Meer der Ruhe". Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten den Mond. Michael Collins blieb im Mondorbit. Der Start erfolgte am 16. Juli 1969, die Mond-Landung am 20. Juli, der Ausstieg am 21. Juli.

Apollo 12 war im November 1969 die zweite Mondlandemission.

Apollo 13 scheiterte auf dem Weg zum Mond. Eine Explosion brachte die Astronauten James Lovell, John Swigert und Fred Haise in Lebensgefahr. In einem gewagten Manöver gelang es, die Astronauten nach einer Mondumkreisung unbeschadet zurückzuholen.

Apollo 14 landete auf dem Mond im Fra Mauro Krater.

Apollo 15 hatte erstmals ein Mondauto mit an Bord.

Apollo 16 setzte erstmals UV-Kameras ein.

Apollo 17 war im Dezember 1972 die letzte Mondmission. Eugene Cernan - Kommandant von Apollo 17 - ist bislang der letzte Mensch, der auf dem Mond war, indem er als Letzter in die Mondfähre einstieg.