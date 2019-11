Bis zum 9. November 1989 war die Ausstellung „Bücher aus der Deutschen Demokratischen Republik“ in der Neuen Universität Heidelberg zu besichtigen. Bei der Eröffnung dieser zweiwöchigen Schau verwies Dorothee Hess-Maier, Vorsteherin des westdeutschen Börsenvereins, laut RNZ vom 27. Oktober mit Nachdruck darauf, dass durch den Wandel in der DDR nun „eine Wende“ in Sicht komme – und nach den Büchern hoffentlich „auch die Menschen reisen können“.

Das war zwei Wochen vor dem Mauerfall – und gut zwei Wochen danach fand sich im Feuilleton eine Heidelberger Lesung zur Öffnung der DDR-Grenze. Darin hieß es am 28. November: „‚Lieber Rotwein als tot sein‘ oder ‚Lennon statt Lenin‘ sind vitale Mauergraffitisprüche, die bei einer Lesung des Schauspielensembles im Theater der Stadt Heidelberg rezitiert wurden. Und in dieser Veranstaltung mit dem Titel ‚… ein einzig Volk von Brüdern …?‘ trafen solche ausgelassenen Töne recht gut die Öffnung der einst tödlichen DDR-Grenze als einen offenbaren Glücksmoment deutscher Geschichte.“

Zwar hatte niemand den Fall der Mauer am 9. November erwartet, aber bereits seit Jahren zeichneten sich Veränderungen im Kulturleben der DDR ab. Und immer stärker rückte die Frage in den Vordergrund, wie sich die zahlreichen Liberalisierungen auf den doktrinären SED-Staat auswirken würden. Vor allem im letzten Jahr vor der Maueröffnung verfolgte ich mit Hochspannung diese aufkochende Gemengelage.

Autor Stephan Hermlin sprach in der RNZ-Neujahrsausgabe 1988/89 über die Veränderungen in der DDR. Foto: Grubitzsch

Sichtbarster Ausdruck dafür war in der RNZ ein ganzseitiges Interview mit dem jüdischen DDR-Schriftsteller Stephan Hermlin auf der Kulturseite in der Neujahrsausgabe 1988/89, das mit der Fotografie eines Eisenbahn-Gleiswechsels illustriert war. Hermlin galt als der bedeutendste Dichter der älteren Generation im anderen deutschen Staat. Und ihn umgab eine bizarre Aura aus Bejahung der DDR und gleichzeitiger Kritik. Ich traf ihn im Heidelberger Hotel Bayrischer Hof am Bismarckplatz zum Gespräch. Darin ging es um einen Wust auffälliger Vorgänge im SED-Staat, den Hermlin so kommentierte: „Ich glaube, dass das ganze Klima für Kunst und Literaturin der DDR günstiger geworden ist.“

Bereits zuvor war Hermlin im Heidelberger DAI aufgetreten. Im RNZ-Artikel vom 16. Dezember 1988 findet sich der Passus: „Trotz der Annahme, dass es in der DDR wohl eine SED-Fraktion gibt, die auf das Scheitern des sowjetischen Generalsekretärs setzt, bekennt sich Hermlin voll und ganz zu Gorbatschow: Dieser Politiker strebt nach seiner Meinung nach einer langen Zeit des Dahindämmerns und des totalen Stillstands einen freiheitlichen Sozialismus an. Und dieses Unterfangen bezeichnete Hermlin als zweite sowjetische Revolution, die er auf eine Stufe stellte mit der Oktoberrevolution von 1917.“

Und es wurden bereits Gemeinschaftsprojekte über die innerdeutsche Grenze hinweg begonnen. Dabei spielte der zwischen Ost und West umstrittene Dramatiker Bertolt Brecht eine wichtige Rolle. So war 1988 zu dessen 90. Geburtstag im Frankfurter Suhrkamp Verlag und im Ost-Berliner Aufbau-Verlag die Aufsehen erregende „Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe“ in 30 Bänden gestartet worden. Zwei baden-württembergische Brecht-Forscher, Jan Knopf (Karlsruhe) und Klaus-Detlef Müller (Tübingen) sowie die beiden Ost-Berliner Wissenschaftler Werner Mittenzwei und Werner Hecht bildeten das Herausgeber-Gremium.

Mitherausgeber Mittenzwei, der zudem eine viel beachtete Brecht-Biographie veröffentlicht hatte, nahm auch an der Heidelberger Ausstellung von DDR-Büchern im Herbst 1989 teil. Am 4. November, fünf Tage vor dem Mauerfall, erschien in der RNZ ein Interview mit Mittenzwei, das ich mit ihm über „die Rolle von Literatur und Kunst in der spektakulär aufbrechenden DDR-Gesellschaft“ geführt hatte.

Darin sagte Mittenzwei: „Die Literatur hat ja in gewisser Weise die Reformprozesse schon seit jeher vorbereitet. Und eine Generation, selbst wenn sie Brecht in der Schreibweise nicht verpflichtet ist, von Heiner Müller über Christa Wolf bis Volker Braun und zu den Jüngeren, hat nicht nur mit ihren Werken für diesen Reformprozess gekämpft, sondern sie hat – was in der Bundesrepublik wohl nicht so richtig gesehen wird – auch im Lande selber aktiv in ihren Kreisen und in den verschiedenen Strukturen gewirkt.“

Galionsfigur der DDR-Literatur: Schriftstellerin Christa Wolf. Foto: Tim Brakemeier

Viele DDR-Autoren waren vor dreißig Jahren im Westen stark präsent. Eine ganze Reihe von ihnen hatte 1976 den von Stephan Hermlin initiierten Protestbrief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterschrieben und war danach zum Teil ausgereist. Aber etwa Christa Wolf blieb in der DDR und sprach sich noch am 4. November 1989 bei der Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz für eine Reform des Staates aus (siehe unten stehenden Artikel). Im Folgejahr 1990 entfachten Ulrich Greiner („Die Zeit“) und Frank Schirrmacher (FAZ) anhand Wolfs Erzählung „Was bleibt“ den deutsch-deutschen Literaturstreit.

Aber an ihrem 60. Geburtstag am 18. März 1989 war Christa Wolfs Ruhm noch ungetrübt. Die RNZ-Würdigung endete so: „Es ist sicher ein epochales Novum, dass Christa Wolf die literarische Kritik in ihrer ganzen Breite von Anfang an aus der Perspektive von markanten Frauengestalten entwickelt. Sie hat damit das Leben in der modernen Gesellschaft von vornherein in einer größeren Komplexität in den Blick genommen, und das auf eine kluge und souveräne Weise, die Frauen in Ost und West ein Identifikationsangebot macht, zugleich die Männer aber nicht verschreckt.“

Schon resignierter klang der Band „Al-lerlei-Rauh“ der früheren DDR-Autorin Sarah Kirsch, der am 25. Februar 1989 in der RNZ vorgestellt wurde. Und diesen Eindruck hatte ich auch bei Auftritten ausgereister Schriftsteller in unserer Region. So las die jüdische Autorin Barbara Honigmann 1989 im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum aus ihrem „Roman von einem Kinde“ (RNZ 8. April); sie hatte die DDR 1984 verlassen.

Im September dann trat der jüdische Schriftsteller Jurek Becker in der Mannheimer Kunsthalle auf (RNZ 23. September). Der als Autor der populären TV-Serie „Liebling Kreuzberg“ mit Manfred Krug auch im Westen bekannte Becker war 1977 nach seinem Protest gegen den Ausschluss Reiner Kunzes aus dem DDR-Schriftstellerverband in den Westen gezogen. Und kurze Zeit später war auch Reiner Kunze selbst in der Kunsthalle zu Gast. Wie Jurek Becker war er 1977 ausgereist. Zu Kunzes Lesung hieß es am 21. Oktober in der RNZ: „Literarischer Rückzug ist also angesagt … und das in der Bundesrepublik kurz nach dem Machtwechsel in der Heimat“. Am 18. Oktober war DDR-Staatschef Erich Honecker zurückgetreten und durchEgon Krenz ersetzt worden.

Bereits am 8. Juli 1989 war in der RNZ ein Foto zu sehen, auf dem eine Friedrich-Engels-Statue scheinbar auf der Nase lag. Die Aufnahme aus Lutz Rathenows Buch „Berlin-Ost. Die andere Seite einer Stadt“ zeigte tatsächlich die Aufstellung der überlebensgroßen Statuen im „Marx-Engels-Forum“. Der Bildtext in der RNZ begann jedoch so: „Hat die Demontage von Karl Marx und Friedrich Engels auf der Baustelle der osteuropäischen Perestroika schon begonnen?“

Und am 9. September 1989 präsentierte die RNZ ein Foto mit einer scheinbar offenen Grenze. Es stammte aus Ulrich Schachts Anthologie „Nicht alle Grenzen bleiben. Gedichte und Fotos zum geteilten Deutschland“, in der auch die Heidelbergerin Hilde Domin vertreten war. Auf dem Bild handelte es sich allerdings um DDR-Grenzaufklärer an einem Tor im Metallgitterzaun bei Lüchow-Dannenberg. Der Anfang unseres Fototextes lautete aber folgendermaßen: „Ungarische Verhältnisse herrschen an der innerdeutschen Grenze leider noch nicht, auch wenn das Tor zum Westen auf unserem Bild offen zu stehen scheint.“