Eine Spurensuche von Christine Friedrich

„Halte mal deinen Arm aus dem Fenster!“ Es war im Sommer 1979, als mein Studienfreund mich auf dem Bahnhof von Bitterfeld aufforderte, das Zugfenster herunterzulassen. Der beißende Geruch nach faulen Eiern da draußen löste Übelkeit bei mir aus. Und binnen weniger Sekunden bedeckten grauschwarze und bräunliche Partikel meinen nackten Arm. Mein Studienfreund lächelte nur lakonisch: „Ja, du bist in Bitterfeld, wo der Dreck vom Himmel fällt!“ Unsere Zugfahrt von Leipzig nach Dessau führte durch ein dunkles Gewirr von Kesseln und Rohren, die bedrohlich wie giftige Schlangen über und neben uns zischten. Aus den Löchern der maroden Rohre quollen giftige Dämpfe der Agfa- und ORWO-Chemiefabrik – von Senfgelb bis Dunkelrot. In mir prägte sich dieses apokalyptische Bild tief ein. Bitterfeld war schon zu DDR-Zeiten berüchtigt, galt als schmutzigste Stadt Europas. Die riesigen Kohlegruben, der Staub prägten die Gegend. Vierzig Jahre ist das jetzt her. Und ich hatte mir geschworen: Nie wieder kommst du hierher!

Hintergrund Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall Weitere Artikel zum Tagesthema:

https://www.rnz.de/mauerfall

[-] Weniger anzeigen

Und doch stehe ich jetzt auf dem Bahnhof der Industriestadt und strecke wie damals den Arm aus. Es passiert nichts! Keine Dreckpartikel vom Kohleabbau auf meiner Haut. Ich atme tief ein. Kein beißender Gestank zur Begrüßung. Und auch das Gewirr von maroden und zischenden Rohren ist nicht mehr zu sehen. 30 Jahre ist die Mauer weg – und vielleicht nirgendwo hat sich die „alte DDR“ so sehr verändert wie hier. Eine Spurensuche.

Auf dem Weg in die Innenstadt begegnen mir schön hergerichtete Klinkerhäuser. Nur einige Bauwerke mit schwarzer Fassade erinnern an alte Zeiten – sie stehen leer. Am Eingang der Fußgängerzone blicke ich mich suchend um und finde keinen Hinweis auf den ehemaligen Braunkohle-Tagebau Goitzsche (sprich: Gottsche). Eine freundliche Eisverkäuferin erklärt mir den Weg. Die Stadt ist weitläufig, besser ist es, mit dem Rad unterwegs zu sein. Als ich endlich am Hafen von Bitterfeld ankomme, ist die Überraschung riesig. Ein großer, blauer See mit Sandstrand und Uferbewuchs wie am Bodensee. Zur rechten Seite die Promenade mit Eiscafés, Restaurants und einer Strandbar. Das Fahrgastschiff kreuzt den See, Segelboote und Surfer sind unterwegs.

Der Bitterfelder Bogen. Foto: Christine Friedrich

Am Uferweg treffe ich das junge Ehepaar Langer mit seiner Tochter Leia. Sie kommen aus Leipzig und verbringen oft die Sonntage hier, „weil die Goiztsche einfach so viel zu bieten hat. Man kann herrlich um den See herumradeln, baden oder Boot fahren und gut essen in den Restaurants“, erzählt Tom Langer. An einen Tagebau können sie sich nicht mehr erinnern. „Unvorstellbar, dass hier, wo jetzt der herrliche See ist, einmal das schwarze Loch einer Kohlegrube gewesen sein soll“, meint Jenny Langer. Und dann flitzen sie fröhlich weiter, er mit dem Skateboard, sie mit Inlinern und die Kleine mit dem Laufrad.

Auf einer Bank am See komme ich mit einem Rentnerehepaar ins Gespräch. Natürlich kennen sie noch die alte Kohlegrube. Nur 40 Meter tief lag das „schwarze Gold“ hier. An einigen Stellen haben sogar Bauern die Kohle beim Pflügen der Äcker entdeckt. In den 80er-Jahren erreichten die drei Tagebaue in der Region eine Fläche von 62 Quadratkilometer. Allein der Tagebau Goitzsche nahm 36 Quadratkilometer in Anspruch. Der ehemalige Schuldirektor berichtet, dass bis 1990 hier 408 Millionen Tonnen abgebaut wurden. Der Achtzigjährige hat noch alle Zahlen und Fakten im Kopf. Schon vor über 100 Jahren wurde unter der lieblichen Auenlandschaft nahe der Mulde Kohle entdeckt. Wiesen, Bäume und vier komplette Dörfer mussten den Schaufeln gefräßiger Riesenbagger weichen. Wenn der Wind kräftig war, dann blies er den Kohlestaub kilometerweit und bedeckte das gesamte Umland mit braunschwarzen Partikeln.

Zu Beginn der 90er-Jahre verließen die letzten Bagger die Goitzsche und der Rückbau begann. Und noch etwas ganz Spannendes erzählt mir der freundliche Rentner und zeigt dabei auf die restaurierte ehemalige Fabrikantenvilla am Ufer des Sees, die Bernsteinvilla. Das schön hergerichtete Hotel verdankt seinen Namen dem hier in der Grube gefundenen Bernstein. Zu DDR-Zeiten wurden fast 400 Tonnen davon an den VEB Ostseeschmuck in Ribnitz-Damgarten geliefert. So manche Frau ahnt sicher nicht, dass sie Bernstein aus dem Goitzsche-Tagebau um den Hals trägt. Die Entwicklung der Goitzsche von der Kohlegrube zum Landschaftspark, vom schwarzen Loch zum Bernsteinsee kommentieren die beiden Senioren: „So etwas Schönes hat Bitterfeld noch nie gesehen.“ Sind das nun „blühende Landschaften“? „Ja, das würden wir sofort unterschreiben!“

Dampfende Industrieanlagen. Foto: Christine Friedrich

Den Sommerabend lasse ich entspannt mit einem Glas Rotwein beim Italiener am See ausklingen. Mit Blick auf das Wasser und auf die Lichter vom illuminierten Pegelturm stellt sich ein fast mediterranes Urlaubsfeeling ein.

Das Bild hält an, als ich mich am nächsten Morgen mit Manfred Richter am ruhigen Ufer des Sees treffe. Goitzsche bedeutet „Gottes-Aue“ und „allmählich holt sich die Natur ihr Terrain zurück“, sagt der Nabu-Beauftragte. 1999 begann man mit der Flutung der teils fast 50 Meter tiefen Tagebaugrube. Und es hätte vermutlich Jahre gedauert, bis hier ein See entstanden wäre. Fluch und Segen war da die Jahrhundertflut im Sommer 2002. Bitterfeld konnte mit Sandsäcken geschützt werden, die Goitzsche aber lief in einem Zug voll. Schilf und Binse wachsen mittlerweile am Ufer und ein 60 Quadratkilometer großer Landschaftspark ist entstanden. Richter blickt freudig mit dem Fernglas auf den See. „Sehen Sie, hier fühlen sich jetzt jede Menge verschiedener Vögel wohl. Kraniche und Graureiher brüten hier.“ Haubentaucher, Kormorane und Wildgänse sind zu entdecken.

Stolz führt mich Manfred Richter zum Bitterfelder Bogen. Bitterfeld-Wolfen war Korrespondenzregion während der Weltausstellung EXPO 2000 von Hannover. Eine riesige Industriebrache wurde von internationalen Künstlern zum weltweit größten Landschaftskunstobjekt geformt. 36 Einzelprojekte, aus denen der schwimmende Pegelturm im Goitzsche-See und der 28 Meter hohe und 84 Meter lange Bitterfelder Bogen herausragen – sinnbildlich als Bindeglied zwischen dem Gestern, Heute und Morgen.

Eine Landschaft, die sich nur ganz langsam von den Altlasten erholt. Foto: Christine Friedrich

Denn nur wenige Kilometer entfernt sind noch einige Altlasten der Vergangenheit präsent. Wir fahren zum legendären „Silbersee“, bei dessen Anblick die Schauspielerin und Umweltaktivistin Jane Fonda kurz nach der Wende 1990 fassungslos war. In die ehemalige „Grube Johannes“ wurden über Jahrzehnte die Abwässer der ORWO-Filmfabrik und der Kunstfaserproduktion gespült. Die stark schwefelhaltigen Schlämme setzten einen Gärungsprozess in Gang, der zur massiven Geruchsbelästigungen und Gesundheitsschäden führte. Mit dem 1988 von einem Bürger heimlich gedrehten Film „Bitteres aus Bitterfeld“ machte das ARD-Magazin „Kontraste“ darauf aufmerksam. Heute stellt das Land Sachsen-Anhalt 350 Millionen Euro zu Verfügung, um zu sanieren, was unter der Oberfläche der Region noch schlummert. Im Silbersee wurde ein Geogitter über die Schlammschicht am Boden gelegt, sodass das Wasser darüber wieder sauber ist und Vögel am Ufer brüten. Doch bis diese ökologische Wunde vollständig saniert ist, werden noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ins Land gehen. Die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft, größter Deponiebetreiber Deutschlands, setzt alles daran, die Grundwasserbelastung und die hohe Konzentration von Umweltgiften einzugrenzen und die Gegend langfristig nachhaltig zu sanieren.

Ich kann die Region nicht verlassen, ohne die ehemalige Agfa-Filmfabrik gesehen zu haben, in der 1936 der erste praktikable Mehrschichtenfarbfilm der Welt hergestellt wurde. 1950 produzierte die DDR dann zwei Filme auf Agfa-Color, die als erste deutsche Nachkriegsproduktion in Farbe in die Geschichte eingegangen sind: „Das Schwarzwaldmädel“ und „Das kalte Herz“. Schon von Weitem ist der gigantische Industriekomplex zu erkennen, das farbige ORWO-Symbol an einem neuen Gebäude. Bereits in den 30er-Jahren sorgte die damalige Agfa-Filmfabrik mit der Entsorgung der Abwässer für große Umweltverschmutzung. Nach dem Zweiten Weltkrieg entbrannte ein langjähriger Rechtsstreit um den Agfa-Markennamen zwischen Wolfen und Leverkusen. Seit 1964 ging die DDR dann eigene Wege und entwickelte den neuen Markennamen ORWO (Original Wolfen). Auch die DDR setzte auf den Ausbau des Chemiestandorts Bitterfeld-Wolfen. Geradezu überschwänglich verkündete die SED-Führung das neue Motto: „Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit!“ Aber die Rückstände aus der Cellulose-Produktion wurden ungefiltert in die zahlreichen stillgelegten Gruben und Flüsse geleitet mit schwerwiegenden Folgen für Mensch und Natur.

Nach der Wende begann man mit dem Abriss der maroden Industrieanlagen. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren. Heute präsentiert die Region einen modernen und sauberen Chemieindustriepark, in dem über 300 Firmen ansässig sind. Der Chemieriese Bayer investierte Milliarden in den Standort und baute hier eine große Aspirin-Fabrik. Im Industrie- und Filmmuseum kann man in die Geschichte von Agfa und ORWO eintauchen und auch der Film „Bitteres aus Bitterfeld“ wird gezeigt.

Früher wollte hier niemand hin. Heute hat die Region viel zu bieten. Vom Goitzsche-See zu den vielen Unesco-Welterbestätten zwischen Dessau und Wittenberg ist es nur ein Katzensprung. Wer hier Urlaub macht, kommt auf seine Kosten, denn es ist einfach vieles möglich: Erholung, Naturerlebnis, Bildung, Geschichte und Spaß. So erhält das Motto eines Notgeldscheins aus dem Jahre 1921 ungewollt eine neue Bedeutung: „Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld!“