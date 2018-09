Insekten essen

Pasta mit sechs Beinen

Insekten essen ist ein Trend-Thema. Trotzdem kommt der Absatz von Heuschrecken und Larven nicht recht in Schwung. Zu viele Menschen sagen «Igitt». In anderer Form, mit gemahlenen Tierchen in Nudeln und Riegeln, starten Hersteller einen neuen Anlauf.