London (dpa) - Zwei Spendensammler sind die jüngsten Menschen in Großbritannien, die royale Ehren erhalten. Der elfjährige Tobias Weller und der zwölfjährige Max Woosey werden mit der British Empire Medal für Dienste an der örtlichen Gemeinde ausgezeichnet, wie der Buckingham-Palast am Silvesterabend mitteilte.

Max schläft seit Beginn der Corona-Pandemie jede Nacht in einem Zelt und hat damit bereits mehr als 570.000 Pfund (680.000 Euro) für ein Hospiz gesammelt. Tobias, der autistisch ist und an Zerebralparese erkrankt ist, hat mit zwei Marathons und einem Triathlon mehr als 157.000 Pfund für ein Kinderkrankenhaus und seine Schule eingenommen.

Traditionell ehrt das Königshaus zum Jahreswechsel in den "New Year Honours" Hunderte Menschen mit Orden und Auszeichnungen. Darunter sind auch mehrere Prominente.

Tennisstar Emma Raducanu (19) erhält dabei nach ihrem Sieg bei den US Open ebenso einen sogenannten MBE wie "Spice Girl" Melanie Brown (Mel B, 46) für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt. Der MBE - "Member of the Most Excellent Order of the British Empire" - ist einer der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden. Eine höhere Ehre wird Schauspielerin Vanessa Redgrave (84) zuteil. Sie wurde zur Dame ernannt, der Titel entspricht dem ritterlichen "Sir" für Männer.

Zum Abschied seiner Rolle als James Bond zieht Darsteller Daniel Craig nun auch im echten Leben mit der legendären Filmfigur gleich. Der Palast machte den 53-Jährigen, der in diesem Jahr in "Keine Zeit zum Sterben" zum letzten Mal als Agent 007 zu sehen war, zum Companion of the Order of Saint Michael and Saint George. Dieselbe Ehre, die oft Diplomaten zuteil wird, erhält der fiktive Bond in den Büchern von Ian Fleming und den Filmen.

Im exklusivsten Kreis gibt es ebenfalls Neuzugänge. Die Queen ernannte ihre Schwiegertochter Herzogin Camilla, aber auch den früheren Premierminister Tony Blair zu Mitgliedern des Hosenbandordens (Order of the Garter).

Auch die Corona-Pandemie spielt bei den Ehrungen erneut eine Rolle. Sowohl der medizinische Chefberater der britischen Regierung, Chris Whitty, als auch sein Stellvertreter Jonathan Van-Tam sowie ihre Kollegen in Schottland und Wales, Gregor Smith und Frank Atherton, werden zu Rittern geschlagen. Die Chefinnen der Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency und der Arzneimittelbehörde, Jenny Harries und June Raine, werden zu Damen ernannt.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-556210/5