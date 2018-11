Sie heißen Karanal, Ambroxan und Super-Ambrox, Karmawood, Cashmeran, Timbersilk, Timberol oder Norlimbanol. Kaum einer kennt sie, doch ihr Geruch ist derzeit überall: metallisches Holz, wie Streichhölzer, Herdplatte, Sägespäne, Popcorn und heißer Motor. Holzige Amber-Stoffe, so genannte "Woody Ambers", sind das Glutamat der Riechstoffindustrie. Anzutreffen auf Rolltreppen und in der Schlange im Supermarkt, abends in den Klubs, morgens im Meeting, werden sie gehasst und geliebt. Hier sind einige der Besten:

"Sauvage" hat Parfüm-Connoisseuren auf der ganzen Welt im Jahr 2014 den Rest gegeben: Wie kann Dior - Herausgeber von Düften wie "Jules" oder "Fahrenheit" - so etwas tun? Tatsächlich ist der Duft, der an den großen Klassiker "Eau Sauvage" aus den Sechzigern erinnern soll, eine Aneinanderreihung sämtlicher Männlichkeitsklischees, die es in der Branche gibt: Ein salzig-frischer Zitrusakkord, Lavendel, Pfeffer, Holz- und Moosnoten. Jedes zweite Duschgel oder Deo riecht so, und nichts ist an "dem neuen Dior" überraschend - dies allerdings auf überzeugende Weise: Es trägt sich fantastisch, lang anhaltend und nuanciert. Das Besondere an "Sauvage" ist die Art, in welcher Dior-Parfumeur Francois Demachy komplexe Bausteine einsetzt: spezielle Parfüm-Basen mit so genannten Captive-Molekülen. Unter Branchen-Insidern wird deshalb wild spekuliert, ob Demachy ein spezielles Norlimbanol zur Verfügung steht, welches nach einem anderen Verfahren als dem üblichen synthetisiert wurde - eigens für "Sauvage". Wäre dieser Duft ein Auto, dann ein bis zur letzten Schraube von Hand aufgebauter VW Golf 2. Ist ja nicht schlecht. (60 Milliliter, gekauft für rund 65 Euro bei Parfümerie Werner in Sinsheim.)

"Blamage" von Nasomatto - wäre es ein Bauwerk, dann ein brutalistisches "Spomenik", wie sie zu Hunderten auf dem Balkan zu finden sind, wo sie heroisch, fremd und hübsch an Revolten und Schießereien erinnern. Mehr Denkmal als Parfüm, spielt Parfumeur Alessandro Gualtieri auch hier mit den stärksten nur denkbaren Riechstoffen: "Blamage" ist minimalistisch und übergroß, und im Grunde wird ein bekanntes Konzept verfremdet: Jenes des typischen Mädchendufts aus weißen Blüten, Früchten, Holz und Moschus. Aus all dem lässt Gualtieri ein "Lady Million" auf Steroiden erwachsen, mit einem cleveren Birnenakkord im Auftakt und der typischen Feuerstein-Note von Norlimbanol in der Basis. Die Haltbarkeit liegt bei über 24 Stunden, ins Haar gesprüht, übersteht es Duschen. Minimal dosiert, ein komplexer, eindrucksvoller Unisexduft. (30 Milliliter, gekauft für 119 Euro in der Kurfürsten-Parfümerie, Mannheim.)

"Wave Musk" von Mancera ist wegen seiner Wandlung interessant. Wir sind in einem technischen Parfümeriestil unterwegs, nicht zu weit weg von Weichspülern. Auch hier liegt die Kunst in der Kombination starker moderner Riechstoffe: ein Grapefruitton, ein aquatisches Element und die typische Flintsteinnote bringen - völlig überraschend - ein blumig-grünes Element ins Spiel, dem Duft von Flieder nicht unähnlich. "Wave Musk" wird so zu einem der spannenderen Aquatics. (120 Milliliter, gekauft für rund 140 Euro bei Akzente Heilbronn.)

"Ombre Indigo" von Olfactive Studio ist das komplexeste - und dabei tragbarste - in der Runde, ein dunkler, rauchiger Vetiver mit Zitrus. Der Witz daran ist nicht nur sein petrolgrüner Farbstoff: Akkorde, die kein Mensch mit einem typischen Herrenduft verbindet, harmonieren perfekt: Ein bisschen Zuckerwatte und ein narkotischer weißer Blütenton werden ausbalanciert von genügend bitterem Zitrus-Laub. "Woody Ambers" geben "Ombre Indigo" Transparenz, Moderne und Haltbarkeit. (50 Milliliter, bestellt bei Aus Liebe zum Duft in Bruchsal für rund 80 Euro.)

"Fahrenheit Le Parfum": Diors Monument von 1988 ist einer der wenigen zeitlos-modernen Düfte der 80er-Jahre; heute benutzen viele Frauen das Eau de Toilette davon. Die Mischung aus Veilchen, Hölzern, dem aus Wäschestärke bekannten Moschuston und dem typischen Benzingeruch wurde x-fach verändert, neu formuliert und den Trends angepasst, wobei die jüngste Inkarnation die beste ist: "Fahrenheit Le Parfum" ist unverkennbar Fahrenheit, jedoch auf einem Sockel aus kräftigem Holz und bitterer Vanille. Ein Sakrileg für die einen - dichter dran am seither verwässerten Original für die anderen. (75 Milliliter, gekauft in der Brückenparfümerie in Heidelberg-Neuenheim für etwa 100 Euro.)