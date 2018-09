Osterburken. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Adelsheimer Straße in Höhe der Tankstelle Nenninger. Ein Fahrer, der das Tankstellengelände in die Adelsheimer Straße verlassen wollte, übersah nach Angaben der Polizei einen aus Richtung Adelsheim kommenden Pkw. Obwohl der Fahrer dieses Wagens noch auf die Gegenfahrbahn auszuweichen versuchte, war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro. (pol)