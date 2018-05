Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Wenn man alles vorplant, kann nichts passieren", sagt Rita Manges lachend. Am Donnerstag hat sie auf dem Wochenmarkt ihre letzten Weihnachtseinkäufe erledigt. "Rehrücken, Knödel und Rotkraut" kommen bei ihr an Heiligabend auf den Tisch. Vorher gibt's einen Krabbencocktail und nachher Orangencreme.

An allen Ständen auf dem Leopoldsplatz herrschte gestern reger Betrieb. Am Samstag haben die meisten Anbieter nochmal bis 12 Uhr mittags geöffnet, so dass die Sachen noch problemlos frisch eingekauft werden können. "Am Dienstag war wegen des schlechten Wetters kaum etwas los", meint Katja Leluschko-Wenz. Auch an ihrem Obst- und Gemüsestand gibt es Samstag noch alles zu kaufen.

Ab etwa 6.30 Uhr können sich die ersten Heiligabend-Einkäufer schon bei Horst Brenneis mit frischen Salaten oder Gemüse eindecken. "In diesem Jahr gab es sehr viel Vorbestellungen", sagt er. Bei ihm gibt's abends "Wildgulasch, Feldsalat und Spätzle - dazu ein gutes Glas Wein".

Viele leere Kisten stapeln sich beim Weilerhöfer Bauernladen. Die Putenspezialitäten liefen laut Mitarbeiterin Erika Föhner gut, die Vorbestellungen sind alle abgeholt. Am Samstag wird ein anderer Putenfleischanbieter auf dem Markt vertreten sein. "Rinderfilet und Tafelspitz sind schon seit zwei Wochen ausverkauft", sagt Anja Johe von der Metzgerei Zimmermann. Alles andere gibt's an ihrem Stand noch an Heiligabend zu kaufen, auch ohne Vorbestellungen. "Sehr viele Knödel" sind bei ihr dieses Jahr bestellt worden. "Wie lange es am Samstag reicht, wird man sehen", sagt Jörg Schubert lachend. Angesichts des gestrigen Hochbetriebs blickt er bereits gegen 11 Uhr in leere Regale. "Kabeljau und Lachsfilet" sind bei den Vorordern in diesem Jahr der Renner", erklärt Hartmut Balzer in seinem Meeresdelikatessen-Wagen. Ansonsten hat der Fisch "querbeet" großen Anklang gefunden. Am Samstag ist es möglich, dass es besondere Fischsorten nicht mehr gibt, aber das meiste soll vorhanden sein. "Die Vorbestellungen sind auf jeden Fall gesichert", so Balzer.

Wie bei Rita Manges kommen Knödel bei vielen anderen Eberbachern auf den Festtagstisch. Ruth Sokollek macht die Kartoffelknödel sogar selbst, dazu gibt es Pute und Rotkohl. "So wie mein Mann das aus Kindheitstagen kennt", sagt sie. Martina Braner lässt Schwester Anita Veit kochen. "Ich muss dafür das Silber putzen", sagt sie. Es wird ebenfalls Knödel geben, mit Gulasch und Salat. Dazu geräucherte Forelle als Vorspeise, Heiße Liebe (ein Eis) zum Nachtisch.

Elke Böhm aus Friedrichsdorf kann jetzt entspannen, auch sie hat gestern ihre letzten Einkäufe getätigt. "Vorab Endiviensalat, dann Hirschbraten mit Semmelknödel und Rosenkohl, nachher Apfelsinencreme - mit und ohne Alkohol" wird es geben. Marlies Mikolajczyk lässt sich Heiligabend überraschen. "Wir sind eingeladen - ich habe keine Ahnung, was es gibt."

"Ich bin kein Last-Minute-Mensch", sagt Doris Sohns aus Hirschhorn. "Kotelett, Salat und Kartoffeln" gibt es bei ihr, "und das schon immer". Sie hat schon am Donnerstag die letzten Einkäufe getätigt, hat jetzt alles fertig, auch zu Hause, und kann entspannen.

Immerhin zwei Eberbacher waren auf dem Markt zu finden, bei denen Fleischfondue auf den Tisch kommt. Brigitte Weber: "Das geht schnell und ist gemütlich". Gretel Brenneis aus Lindach: "Die Enkelkinder haben das schon gerne gegessen, als sie noch klein waren - weil sie dabei nicht den ganzen Abend sitzen bleiben müssen." Einzig Mathias Hils fällt mit seinem Menü etwas aus der Reihe: Käsefondue. Gestern hat er den Käse auf dem Markt geholt, jetzt ist alles erledigt. "Am Samstag fehlt nur noch das Baguette und der Baum muss noch aufgestellt werden."