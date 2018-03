Eberbach. (nak) Trotz sorgfältiger Geschenkauswahl kann es bei der Bescherung enttäuschte Gesichter geben. Gut, wer sein Präsent jetzt umtauschen kann. Doch nicht immer geht dies so problemlos. Bei Nichtgefallen ist der Käufer auf das Wohlwollen des Verkäufers angewiesen. Wer seine Geschenke erst kurz vor dem Fest online gekauft hat, ist hier im Vorteil, er hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht. So manch einer fand unter dem Baum nicht nur die lang ersehnten Geschenke, sondern auch Dinge, bei denen ein "Oh, wie schön" echte Überwindung kostete. Doch kann man den Pullover in quietschrosa einfach umtauschen? Und was passiert mit dem doppelt erhaltenen Roman oder gar der wegen eines Kratzers nicht funktionierenden CD?

Hat das Geschenk lediglich die falsche Farbe hat oder es gefällt aus einem andern Grund nicht, so ist dies kein Grund zur Rückgabe. Der Beschenkte muss auf die Kulanz des Verkäufers hoffen. Ein generelles Umtauschrecht gibt es hier nicht. Es sei denn, der Käufer hat dies schon im Vorfeld mit dem Händler abgesprochen.

"Wir sind zwar gesetzlich nicht verpflichtet solche Ware umzutauschen, aber es ist für uns selbstverständlich", meint auch der Vorsitzende der Eberbacher Werbe- und Gewerbegemeinschaft, Dietrich Müller. Schließlich soll der Kunde zufrieden sein. Mit einem Pullover in der falschen Farbe oder Größe, über den sich der Beschenkte nur ärgere, da er ihn nicht umgetauscht bekomme, sei keinem geholfen. "Bei einem Umtausch wegen Nichtgefallens sind wir sehr großzügig, normalerweise ist das in allen EWG-Geschäften unkompliziert", so Müller.

Gleiches war auch von Renate Lang-Wurm vom Geschenkehaus Lang zu hören. "Natürlich tauschen wir um. Mit dem Kassenzettel ist das gar kein Problem." Allerdings wird nur gegen Ware umgetauscht. Geld gibt es keines. Wie lange die Umtauschwünsche akzeptiert werden, überlässt der Gesetzgeber ebenfalls den Händlern. Doch auch hier zeigt sich Renate Lang-Wurm kulant. "Wir tauschen auch noch im Januar um, wenn beispielsweise jemand über Silvester im Urlaub war."

Der Umtausch eines nicht zur Serie passenden Topfes oder dergleichen ist auch bei Elektro- und Küchenzubehör Reinig kein Problem. "Natürlich tauschen wir um. Wenn die Ware in Ordnung ist und der Käufer den Kassenbeleg mitbringt ist dies kein Problem", sagte Susanne Reinig. Anders sieht es aus,

wenn es sich um Hygieneprodukte wie beispielsweise eine elektrische Zahnbürste handelt. Diese könnten selbstverständlich nicht umgetauscht werden, denn wer möchte schon eine bereits benutzte Zahnbürste? "Aber im Normalfall findet sich immer eine Lösung", weiß Susanne Reinig.

Gänzlich unproblematisch ist das Zurückbringen einer nicht passenden Jacke oder aber des Kleidchens in der falschen Farbe beim Eberbacher NKD. "Bei uns wird alles umgetauscht", sagte Filialleiterin Sieglinde Beisel. "Wir sind da ebenfalls sehr großzügig und kundenfreundlich." Selbst wenn der Beschenkte den Kassenbon nicht vorweisen kann, besteht die Möglichkeit der Rückgabe. "Wir können anhand der Produktnummer den Preis herausfinden", erklärte Beisel. Einig waren sich alle Geschäftsleute darin, dass bisher extrem wenig umgetauscht wurde.

Ist die geschenkte CD defekt oder löst sich schon nach dem Auspacken die Naht am Pullover, so kann der Käufer von seinem Gewährleistungsrecht Gebrauch machen und im Geschäft verlangen, dass der Mangel innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt wird oder dass er einwandfreie Ware bekommt. Sei dies nicht möglich oder verweigere der Händler seine Mitwirkung, könne die Ware zurückgeben werden. Eine Möglichkeit wäre auch, den Kaufpreis mindern zu lassen. Mit dem Kassenbon lässt sich ein Reklamationsanspruch meist unproblematisch einfordern.

Wer noch kurz vor Weihnachten seine Geschenke online bestellt hat, ist beim Umtauschen meist fein raus. Bei Onlinegeschäften hat der Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht und kann die Ware auch bei Nichtgefallen zurückgeben. Erfolgt der Widerruf fristgerecht, muss der Verkäufer sogar die Rücksendekosten übernehmen.

Nur wenn der Warenwert unter 40 Euro liegt oder der Verbraucher noch nicht bezahlt hat, kann der Verkäufer das Porto vom Käufer verlangen. Stellt sich heraus, dass das Produkt nicht die zugesagte Eigenschaft hat, oder tauchen auf den Bankauszügen versteckte Kosten auf, sollte sich der Käufer um eine einvernehmliche Lösung mit dem Händler bemühen. Fruchtet alles nichts, kann man sich an die Online-Schlichtungsstelle, unter www.online-schlichter.de wenden.

Lagen gar Gutscheine unter dem Weihnachtsbaum, so geraten diese häufig in Vergessenheit, hat das neue Jahr erst einmal begonnen. Werden diese Geschenke erst Jahre später eingelöst, kann es sein, dass der Händler dies verweigert. Nach deutscher Rechtsprechung hat der Kunde bei Warengutscheinen allerdings bis zu drei Jahre lang das Recht, den Gutschein einzulösen. Aber auch hier gilt: Man sollte sich um eine einvernehmliche Lösung bemühen.

Info: Weitere Informationen bietet die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, www.vz-bw.de. Bei Problemen mit einem Online-Händler besteht für Verbraucher aus Baden-Württemberg und Hessen die Möglichkeit, sich kostenlos an die Schlichtungsstelle für den Online-Handel unter www.online-schlichter.de zu wenden.