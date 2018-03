Buchen. (Wd) Durch das einfache Trennkriterium "trocken - nass" soll im Neckar-Odenwald-Kreis völlig auf eine Restmülltonne verzichtet werden und die hiermit erfassten Inhalte vollständig einer Verwertung zugeführt werden. Sehr erfolgreich wird diese neue Trenn- und Sammelstruktur in der Pilotgemeinde Rosenberg getestet. AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter wird dafür im April beim Landeswettbewerb von SWR und Landesregierung als "Übermorgenmacher" ausgezeichnet. Im Gespräch mit der RNZ will Dr. Ginter die Auszeichnung nicht so sehr auf seine eigene Person beziehen, zumal auch weitere Personen mit dem Pilotprojekt Rosenberg zu tun haben. "Ich freue mich natürlich riesig über die Auszeichnung", erklärt er.

Drei Ziele werden mit der vollständigen Verwertung der Abfälle angestrebt: Einfaches und praxisgerechtes Erfassungssystem, ökologisch nicht nachteilig gegenüber dem bisherigen System und ökonomisch nicht teurer als das bisherige System. Dafür seien eine neue Definition der Abfallströme und ein neues Erfassungssystem notwendig. Bewährte Strukturen wie die sortenreine Erfassung von Altpapier, Altglas oder Grünabfällen bleiben bestehen. Lediglich für die vermischt anfallenden Materialien seien neue Strukturen zu definieren, so Dr. Ginter.

Doch es gibt Widerstände gegen das neue System. Nicht etwa von der Bevölkerung, die fleißig sammelt und trennt. "Die Akzeptanz ist hier sehr groß", stellt Dr. Ginter zufrieden fest. In Rosenberg werden alle Abfallfraktionen von der AWN Service, einer Tochter der AWN, gesammelt, so die "trockene Wertstofftonne" (TWT) und die "Bioenergietonne" (BET). Das Problem liegt hier eher beim "Gelben Sack", der ebenfalls noch gesammelt wird, aber streng genommen beim neuen Sammelsystem überflüssig geworden ist. "Mit dem Dualen System war aber bisher kein Konsens zu erzielen, so dass der Gelbe Sack als Erfassungssystem für die Leichtverpackungen bestehen bleibt", betont Dr. Ginter.

Doch auf Unterstützung hofft man von Seiten der EU. Weil man das System auf den Kreis ausdehnen will, hat man Anfang September 2011 erneut einen Antrag auf Förderung des Projektes eingereicht. Das Fördervolumen umfasst mit rund drei Millionen Euro etwa 50 Prozent der Kosten. Projektbeginn soll im Juli 2012 sein, Ende im September 2016.

Mit dem Hinweis "Das gibt es doch schon auf Malta", war ein erster Antrag auf Förderung jedoch gescheitert. Doch nachdem man die irrige Meinung beseitigen konnte, durfte erneut ein Antrag gestellt werden. Nun wartet Dr. Ginter auf einen positiven Bescheid aus Brüssel. Sollte von dort gefördert werden, dann hofft er auch, dass die Widerstände des Dualen Systems und auch der Abfallwirtschaft brechen.

Im Moment werde in Rosenberg in der "trockenen Tonne" gleiches Material wie im gelben Sack gesammelt, wobei sich dieser lediglich auf Verpackungen konzentriere. Nach bestehendem Gesetz müsse eine Kunststoffrührschüssel in den Restmüll, aber ein Joghurtbecher in den Gelben Sack, was aber wenig Sinn mache. Dagegen macht es für Dr. Ginter schon eher Sinn, über die Zusammenlegung der Systeme zu reden.

Doch vom lukrativen Restmüllkuchen möchte auch die private Müllwirtschaft profitieren. Am 8. Februar fällt in Berlin auch die Entscheidung, wie die Novellierung der Abfallwirtschaft aussehen wird. Dann werde darüber feststehen, wer in Zukunft zuständig sei für werthaltige Abfallstoffe aus den privaten Haushalten. Daran habe natürlich auch die Privatwirtschaft großes Interesse. Sollte man die kommunalen Entsorgungsunternehmen außen vor lassen, wäre das für Dr. Ginter "ein gesellschaftlicher Skandal", weil die privaten Entsorger sich nur die Rosinen heraus picken würden. Der Gewinn würde privatisiert, aber für den defizitären Rest wären dann die kommunalen Entsorger zuständig. "Von unseren Ideen profitieren aber die Bürger im Landkreis, weil wir die Erlöse zurückfließen lassen, was sich bei den günstigen Müllgebühren bemerkbar macht, erklärt Dr. Ginter.

Klar sei, "dass die trockene Wertstofftonne kommt, aber noch nicht, wer dafür zuständig ist". Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises wolle alles Material in die Tonne aufnehmen, das sinnvoller Weise zu verwerten sei. Damit kommen laut AWN-Chef mehr Stoffströme in die Tonne als bei einer privaten Verwertung. "Unsere Erfahrungen von Rosenberg ermutigen uns, das System restmüllfreie Abfallwirtschaft fortzuführen", versichert Dr. Ginter. Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen passen, ließe sich das System in drei Jahren kreisweit umsetzen.

Grund zum Feiern gibt es für die AWN ohnehin schon, denn sie wird 20 Jahre alt. Am 15. und 16. September soll dieses Ereignis mit der Bevölkerung und einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Dann wolle man zeigen, was sich auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft hinsichtlich Klimaschutz und erneuerbaren Energien schon alles gewandelt hat.