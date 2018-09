Spatenstich für ein neue Produktionshalle mit Bürotrakt der Mosbacher Firma Hotz Werkzeugbau im Weißen Feld II in Neckarelz. Foto: Claus Kaiser

Neckarelz. (cka) Zum zweiten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte wird die Firma Hotz Werkzeugbau aus Platzgründen in ein neues Areal umziehen. Dieser Tage fand im Neckarelzer Industriegebiet "Im Weißen Feld II" der symbolische Spatenstich für eine neue Produktionshalle und einen Bürotrakt statt. Die Planung und Bauleitung wurde der "Huber architektur PartG" aus Diedesheim übertragen. Erdarbeiten, Rohbau und Außenanlagen werden von der Baufirma Heizmann aus Osterburken ausgeführt.

Wirtschaftsförderer Alfred Schumacher überbrachte die Glückwünsche der Stadt Mosbach und drückte seine Freude über die Ansiedlung der Firma Hotz im Weißen Feld II aus, die mit ihrem Spatenstich den Auftakt für die Besiedlung des Weißen Felds II setzt.

Die Schaffung von innerstädtischen Flächen für kleine und mittlere Unternehmen, die sich gründen oder aber expandieren möchten, veranlasste die Stadt, vor rund zehn Jahren den ersten Teil des Gewerbegebiets am östlichen Gemarkungsrand von Neckarelz zu entwickeln.

Aufgrund der regen Nachfrage und der baldigen Belegung der vorhandenen Flächen hat die Stadt Mosbach frühzeitig die Erweiterung des Gewerbeareals in Angriff genommen, im vergangenen Jahr das 3,5 Hektar große "Im Weißen Feld II" erschlossen und damit den Weg für gewerbliche Bauvorhaben, wie das der Firma Hotz, frei gemacht.

Im Juni 1978 gründete Anton Hotz in Sulzbach die Firma "Anton Hotz-Werkzeugbau". Weil es dort nach mehrmaliger Erweiterung zu eng wurde, zog das Unternehmen 1988 in den Industriepark Mosbach. 2008 übernahmen Tobias und Martin Hotz den Betrieb, der in "Hotz Werkzeugbau GbR" umfirmiert wurde.

Produktionsschwerpunkt ist heute die Konstruktion und Herstellung von Vorrichtungen, Schnitt-, Stanz-, Zieh-, Biege- und Folgeverbundwerkzeugen für die Automobil-, Fahrzeug-, Elektro- und Bauindustrie. Darüber hinaus werden in Mosbach aber auch Einzel- und Serienteile für den Werkzeug- und Maschinenbau gefertigt.