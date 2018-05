Buchen/Heilbronn. (Wd) Eine Vielzahl deutscher Städte hat in den vergangenen 40 Jahren ihr Kfz-Kennzeichen verloren. Grund waren die zahlreichen Um- und Neustrukturierungen der Landkreise. Nach Ansicht von Prof. Dr. Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn verzichten diese damit auf ein wichtiges Identitätsmerkmal. Selbst die wirtschaftliche und touristische Vermarktung gestalte sich, dem Leiter der Fachgebiete Volkswirtschaftslehre und Destinationsmanagement im Studiengang Tourismusmanagement zufolge, schwieriger. "Städte verloren mit dem eigenen Kfz-Kennzeichen einen Teil ihrer Außenwirkung, aber auch ein Stück innere Identität."

In Buchen wird deshalb am 16. Mai ein Team der Hochschule Heilbronn die Bürger ab 8 Uhr auf dem Marktplatz zu ihren Kennzeichen-Wünschen befragen. Dies ist die 168. Stadt, in der diese Befragung im Rahmen des Projekts stattfindet. "Wenn die gesetzlichen Hürden genommen sind, wird es auch in Buchen möglich sein, bei der Kfz-Zulassungsstelle das BCH-Kennzeichen zu beantragen", betonte gestern G. Ellwanger von der Buchener Stadtverwaltung auf Nachfrage. Bürgermeister Roland Burger hat zum 50. Geburtstag von Landrat Dr. Brötel schon im Vorgriff auf die Neuregelung sein "BCH"-Schild erhalten.

Der Wissenschaftler Prof. Dr. Ralf Bochert hat bereits 2010 das Forschungsprojekt "Heilbronner Initiative Kennzeichenliberalisierung" gestartet: "Die Wiedereinführung bereits verschwundener Kfz-Kennzeichen ist heute ohne weiteres möglich." Als Modell führt er die kostenneutrale Lösung des Main-Kinzig-Kreises in Hessen heran, wo die kreisangehörige Stadt Hanau durch das Kennzeichen HU, das übrige Kreisgebiet jedoch durch MKK repräsentiert wird: "Mehrere Kennzeichen in einem Landkreis ist ein Königsweg, der ein kleinräumigeres Zugehörigkeitsgefühl auch in den großen Kreiszuschnitten ermöglicht." Die harmonische Zusammenarbeit auf Kreisebene werde durch diese Möglichkeit gestärkt. "Ich sehe, auch wenn das etwas pathetisch klingt, durchaus ein Recht auf den eigenen Stadtnamen im Kennzeichen", so Bochert, "man kann sich ein wertvolles identitätsstiftendes Symbol sichern."

Um heraus zu finden, wie die jeweilige lokale Bevölkerung zu dieser Idee steht, wurden dazu bereits in den Jahren 2010 und 2011 mehr als 30 000 Personen in über 144 deutschen Städten im Rahmen des Projekts befragt. Die Ergebnisse waren: Die große Mehrheit von gut 74 Prozent der Befragten in den Städten äußert den Wunsch zur Rückkehr zu ihrem Altkennzeichen, zwölf Prozent sprechen sich für die Beibehaltung der aktuellen Situation aus. Auffällig stark ist der Wunsch zur "Reform der Reform" in den neuen Bundesländern vorhanden. "Überraschend ist jedoch, dass mehr als zwei Drittel der Befragten in den alten Bundesländern, wo die Gebietsreformen bereits in den 1970er Jahren durchgeführt wurden, ebenfalls zu ihrem Altkennzeichen zurück wollen. Dies zeigt, welche Langfristigkeit das Thema hat", so Bochert. Vor allem die deutliche Zustimmung der jüngsten Altersgruppe von 16 bis 30 Jahren fällt auf: Offensichtlich besteht ein eindeutiger Wunsch bei jungen Menschen nach Verortung in ihrer Stadt. Das detaillierte Ergebnis der Befragung kann bei Prof. Dr. Ralf Bochert per E-Mail an bochert@hs-heilbronn.de angefordert werden. Angesichts der großen Resonanz und der offensichtlichen Relevanz des Themas wurde das Forschungsprojekt nun erweitert. Bochert: "Wir sind gespannt, ob sich die Ergebnisse bestätigen - gleichzeitig möchten wir unsere Datenlage durch zusätzliche Interviews weiter verbessern."

In Buchen werden die Bürger am nächsten Mittwoch befragt. Die Umfrage soll Städten die Möglichkeit bieten, mit einem eigenen Kfz-Kennzeichen ihrem Markenwert neuen Ausdruck zu verleihen. Inzwischen sei eine klare politische Tendenz auszumachen, nach der die Projektidee in vielen Bundesländern positiv getragen werde. Insbesondere die unterstützenden Entscheidungen der Verkehrsministerkonferenzen im April und Oktober 2011, eine Lockerung der entsprechenden Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung anzustreben, eröffne nun realistische Chancen für eine Umsetzung der Idee mehrerer Kfz-Kennzeichen in einem Landkreis.

Das Bundesverkehrsministerium hat im März den Ländern einen Entwurf für die entsprechende Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung vorgelegt, nach der mehrere Kfz-Kennzeichen pro Zulassungsbehörde ermöglicht werden. Diese Verordnung soll dem Bundesrat noch im ersten Halbjahr 2012 vorgelegt werden. Über 220 deutsche Städte, darunter auch Buchen, haben sich seit Beginn des Projekts für das eigene Kennzeichen ausgesprochen. In Mecklenburg-Vorpommern und Hessen wurden bereits mehrere zusätzliche Kennzeichen pro Landkreis vorab genehmigt und durch den Bundesrat bestätigt.