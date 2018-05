Schwetzingen. Offenbar auf Grund der Schneeglätte geriet am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein auf der L 722 in Richtung Schwetzingen fahrender Lkw mit Anhänger ins Schleudern. Der Anhänger kippte und blockierte die komplette Fahrbahn. Der Fahrer wollte nach Polizeiangaben zuvor von der L 722 auf die B 36 auffahren und verlangsamte hierzu seine Geschwindigkeit. Hierbei geriet der Zug ins Schleudern und der Anhänger kippte um.

Der Fahrer blieb unverletzt, am Anhänger entstand Schaden von etwa 10.000 Euro.

Zum Aufstellen des Anhängers musste die L 722 für rund eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde von Polizeikräften örtlich umgleitet. Mittels eines Schwerlastkrans wurde der Anhänger wieder auf die Räder gestellt, anschließend musste dieser abgeschleppt werden. Der Lkw blieb fahrbereit. Gegen 10.40 Uhr konnte die L 722 in beide Fahrtrichtungen wieder frei gegeben werden. (pol)