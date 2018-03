Berlin (dpa) - Peer Steinbrück kennt die deutsche Politik aus Landes- wie Bundesperspektive. Ein Abriss seines Lebenslaufs.

10. Januar 1947: Geboren in Hamburg.

1968: Abitur - nach zwei Ehrenrunden.

1969: Eintritt in die SPD, unter anderem wegen Willy Brandt.

1970-1974: Studium Volkswirtschaft und Sozialwissenschaft in Kiel.

1974 bis 1976: Start politische Laufbahn im Bundesbauministerium.

1975: Hochzeit mit Ehefrau Gertrud, die Lehrerin wird. Drei Kinder.

1976-1985: Arbeit in verschiedenen Ministerien und Tätigkeit im Bundeskanzleramt in Bonn, wo zu dieser Zeit Helmut Schmidt regiert. Zwischenstation in der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin.

1985-1990: Wechsel in die NRW-Landespolitik, vier Jahre Leiter des Büros von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau.

1990-1998: Station in Schleswig-Holstein - erst Staatssekretär im Umweltministerium, ab 1993 Wirtschaftsminister.

1998-2005: Rückkehr nach NRW. Zunächst Wirtschafts-, dann von 2000 bis 2002 Finanzminister. Nach dem Wechsel Wolfgang Clements nach Berlin Ministerpräsident.

2005 Steinbrück verliert die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen - seine erste Wahl.

2005-2009: Bundesfinanzminister und Vize-Parteichef der SPD. In der Bankenkrise etabliert er sich als Krisenmanager und gibt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Garantie auf alle Sparguthaben.

2009-2012: Einfacher Bundestagsabgeordneter. Mit Vorträgen verdient er nebenher über eine Million. Altkanzler Schmidt bescheinigt ihm die Kanzlertauglichkeit.

September 2012: Steinbrück wird von Parteichef Sigmar Gabriel zum Kanzlerkandidaten ausgerufen, der SPD-Vorstand nominiert ihn am 1. Oktober einstimmig, am 9. Dezember wählt ihn ein Parteitag in Hannover offiziell - Ergebnis: 93,45 Prozent.

Oktober 2012: Massive Kritik an Steinbrück nach Bekanntwerden hoher Nebeneinkünfte durch seine Vorträge - Steinbrück verspricht Transparenz «bis auf den letzten Cent». - Dezember 2012: Mit der Interview-Äußerung, ein deutscher Kanzler verdiene gemessen an seiner Leistung und Verantwortung zu wenig, löst Steinbrück neuen Wirbel aus.

April 2013: Steinbrück schart mit einer kämpferischen Rede beim Parteitag in Augsburg die SPD um sich - das Wahlprogramm legt den Fokus auf einen Mindestlohn und einen höheren Spitzensteuersatz.