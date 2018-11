Von Holger Buchwald

Es war eine Geste mit Symbolcharakter: Zwar kann der ehemalige Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, Frank Zumbruch, die Früchte seiner Arbeit nicht mehr ernten. Trotzdem stieß er bei der Eröffnung des neuen Kreativzentrums in der ehemaligen Feuerwache in Bergheim als erstes mit seiner Nachfolgerin Katharina Pelka an. Die beiden haben allen Grund zur Freude: Knapp 40 Mieter aus den Branchen Werbung und Grafikdesign, Fotografie, Bildende Kunst, Musik, Kunsthandwerk, Architektur, Film und Medien, Design, Produktentwicklung und Verlagswesen sind bereits in der Emil-Maier-Straße 16 aktiv - dort wo noch vor etwas über einem Jahr das Opernzelt des städtischen Theaters stand. Sobald das Stadtplanungsamt im Januar wieder zurück in das Palais Graimberg in der Altstadt gezogen ist, werden den Kreativen in Bergheim 4500 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Hintergrund Hintergrund

Katharina Pelka ist seit 1. Oktober die neue Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg. Gestern war ihr erster großer öffentlicher Termin bei der Einweihungsfeier in der ehemaligen Feuerwache. Die 31-Jährige hatte sich im Juni mit ihrer Bewerbung überraschend gegen ihren Vorgänger Frank Zumbruch durchgesetzt, der die Stelle - mit einem Werksvertrag [+] Lesen Sie mehr Hintergrund

Katharina Pelka ist seit 1. Oktober die neue Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg. Gestern war ihr erster großer öffentlicher Termin bei der Einweihungsfeier in der ehemaligen Feuerwache. Die 31-Jährige hatte sich im Juni mit ihrer Bewerbung überraschend gegen ihren Vorgänger Frank Zumbruch durchgesetzt, der die Stelle - mit einem Werksvertrag ausgestattet - zweieinhalb Jahre bekleidet und auch als erster die ehemalige Feuerwache als Kreativzentrum ins Gespräch gebracht hatte. Er war es auch, der übergangsweise die fast einjährige Testphase mit den ersten Mietern startete. Zumbruch bleibt noch bis Ende des Monats, um seine Nachfolgerin einzuarbeiten. Pelka freut sich auf die "spannende Aufgabe": "Wir werden in Zukunft zusammen mit dem Zentrum viele Veranstaltungen konzipieren." In Heidelberg fühlt sich die promovierte Diplom-Ingenieurin wohl. Die Dortmunderin hat in Handschuhsheim eine neue Heimat gefunden. hob

[-] Weniger anzeigen

Die zehnmonatige Probephase ist beendet, nun ist Oberbürgermeister Eckart Würzner froh, dass der Gemeinderat in der ehemaligen Feuerwache eine längerfristige Heimat für die Heidelberger Kreativen geschaffen hat. Schon jetzt gebe es mehr Mietinteressenten, als die ehemalige Feuerwache fassen kann. "Wir wurden überrannt von Anfragen, und sollten bereits über ein weiteres Zentrum nachdenken", so Würzner. Hans-Joachim Otto, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, hob bei der Eröffnung die Bedeutung der jungen Branche hervor. 244.000 Unternehmen mit mehr als einer Million Beschäftigten bundesweit erwirtschafteten im letzten Jahr einen Umsatz von 143 Milliarden Euro. Otto: "Das ist ein Zukunftsmotor für die gesamte Gesellschaft." Mit der ehemaligen Feuerwache sei Heidelberg etwas ganz Besonderes gelungen. Bereits jetzt gehöre die Stadt mit einem Kulturetat von 40 Millionen im Jahr bei den Pro-Kopf-Ausgaben zu den Spitzenreitern in Deutschland. "Ohne Kunst und Kultur wären wir alle deutlich ärmer", sagte Otto.

Für die Vermietung der Räume in der Emil-Maier-Straße sind die Heidelberger Dienste gGmbH (HDD) zuständig. Fünf Euro zahlen die Kreativen derzeit pro Quadratmeter, plus 2,50 Nebenkosten. Jörn Müller und Philipp Eisele heißen die beiden Zentrumsmanager. Sie führten durch die Büros, Proberäume und Ateliers. Einen Mieter lernten die Gäste aber bereits bei der Eröffnungsveranstaltung kennen. Vier Schlagzeuglehrer von Pro-Drum, verkleidet mit Affenmasken, zeigten ihr Können. Worauf HDD-Geschäftsführer Wolfgang Schütte süffisant bemerkte: "Da sieht man, was die Menschen hier erwartet - wilde Gestalten, die wild um sich schlagen."

Schlagzeuger Martin Homann, der alte und neue Musik verbindet und Avantgarde statt Pop im Repertoire hat, war der erste Mieter, der in die ehemalige Feuerwache einziehen durfte. Seit Dezember letztes Jahr hat er seinen Proberaum im Keller des Gebäudes. Noch wird hier der Schallschutz verbessert, die benachbarten Tonstudios sind auch noch nicht umgebaut. Doch bereits jetzt ist Homann überglücklich in der Emil-Maier-Straße: "Hierher kommen viele interessante Bands und Projekte." Welche Erfolge dieser kreative Geist hervorbringen kann, zeigen auch Matthias Burgbacher und Steffen Becker von "Plan kooperativ", die ihr Büro im zweiten Stock bezogen haben. Sie haben eine Bürgerbeteiligungssoftware entwickelt, um teure und langwierige Diskussionen wie die um die Hamburger Elbphilharmonie oder die Erweiterung der Heidelberger Stadthalle zukünftig zu vermeiden. Für dieses Projekt wurden sie vom Bundeswirtschaftsministerium als Kultur- und Kreativpiloten 2013 ausgezeichnet.