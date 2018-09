Von Marco Engemann

Wiesbaden. Der Familienausschuss des Bundestages streitet über Sinn und Unsinn des Betreuungsgeldes, Gutachten werden angefertigt, Experten gehört - seit einigen Jahren bereits steht die Kinderarmut der Deutschen oben auf der Agenda und erhitzt die Gemüter. Dabei scheint auch ganz offen die Frage im Raum zu stehen, ob sich denn das viele eingesetzte Geld auch in Geburten auszahlt.

So viel Geld die Politik auch bewegt - viel ändert sich nicht. Mit der am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Kinderzahl je Frau bleibt das erklärte Ziel von mehr Kindern in weiter Ferne. 1,36 Kinder bekommen Frauen in Deutschland statistisch gesehen auf Basis der Daten von 2011 (2010: 1,39). Im Schnitt waren die Mütter im Vergleich zum Vorjahr älter: Frauen unter 36 Jahren bekamen weniger Kinder, darüber legten die Geburten geringfügig zu. In den neuen Ländern brachten die Frauen (1,43) nach wie vor mehr Kinder zur Welt als in den alten Ländern (1,36).

Bezeichnend ist dabei für Experten nicht der leichte Rückgang der Geburtenziffer im Vergleich zum Vorjahr, sondern das niedrige Niveau. "Interessant wäre, wenn wir einen klaren Trend über zehn Jahre sehen könnten. Das war aber in den letzten Jahren nicht der Fall", sagte Steffen Kröhnert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.

Möglich wäre durchaus mehr - die USA, Frankreich und Großbritannien machen es vor. "Ich denke, erreichbar ist für ein modernes Industrieland wie Deutschland eine Kinderzahl von zwei", sagte Kröhnert. In Frankreich werde mit zwei Kindern pro Frau in der Familienpolitik offensichtlich mehr richtig gemacht. Für eine stabile Bevölkerung müsste der Wert ungefähr 2,1 betragen.

Ähnlich sieht das Jürgen Dorbritz vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Zwar sei in ganz Europa in den vergangenen Jahrzehnten der Stellenwert von Familie und Kind in der Hierarchie gesunken. Das erkläre aber nicht das niedrige Niveau hierzulande. "In Deutschland hat sich seit Mitte der 70er Jahre das Leitbild der Kleinfamilie etabliert, sie ist soziale Normalität", sagte er. Einen Mitgrund dafür sieht er in der lange Zeit betriebenen deutschen Familienpolitik. "Die Geldleistungen gingen recht stark an verheiratete Paare mit Kindern und nicht in die Infrastruktur."

Inzwischen sieht Dorbritz eine Wende zum Besseren: "Mit dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen im Westen und mit dem Elterngeld ist Deutschland auf dem richtigen Weg." Letzteres sei insbesondere für Westdeutschland eine passende Maßnahme.

Die Erfolge allerdings dürften sich nicht so schnell einstellen. "Man kann nicht erwarten, dass einzelne Maßnahmen sofort gesellschaftliche Leitbilder verändern", so Dorbritz. "Man darf die heutige Familienpolitik nicht nur am niedrigen Geburtenniveau beurteilen". Auch für Steffen Kröhnert ist die "Gewöhnung" an die geringe Kinderzahl ein Hemmschuh: "Das macht es für Familienpolitik sehr schwierig, Erfolge zu erzielen".