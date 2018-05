Mannheim. Weil er einen Zechkumpanen im Streit erstochen hat, muss ein Mann für zwölf Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Mannheim sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der damals 37-Jährige im vergangenen Mai einem 35 Jahre alten Bekannten nach einem Trinkgelage in Mannheim ein Messer in den Hals stieß. Das Opfer verblutete. Nach dreitägiger Flucht stellte sich der Mann, der nun wegen Mordes verurteilt worden ist.