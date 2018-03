Heidelberg. Überfallen wurde am Dienstagnachmittag eine 64-jährige Taxifahrerin aus Heidelberg am "Neuen Messplatz". Ein 22-jähriger Tatverdächtiger konnte nur wenige Minuten später festgenommen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Inzwischen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 22-Jährige, der kurz nach 14 Uhr am Taxistand in der Franz-Knauff-Straße in das Auto eingestiegen war, bedrohte im Kirchheimer Weg die Taxifahrerin mit einer Pistole und dirigierte sie zum "Neuen Meßplatz". Er erpresste die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß.

Um 14.25 Uhr erkannte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd aufgrund der Personenbeschreibung den Tatverdächtigen in der Straße "Im Mörgelgewann" und nahm ihn fest, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Die Beute und die Tatwaffe - eine Schreckschusspistole - konnten bei dem 22-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei seiner Vernehmung legte der Tatverdächtige ein umfassendes Geständnis ab, als Motiv gab er Geldnot an. Die weiteren Ermittlungen hat das Raubdezernat der Heidelberger Kriminalpolizei übernommen. (pol)