Mannheim. Mit einer recht ungewöhnlichen Vorgehensweise erbeutete ein unbekannter Täter in einem Discounter am Donnerstagabend bei einem Diebstahl aus einer Ladenkasse einen 50-Euro-Schein. Der Mann fragte nach Angaben der Polizei vom Freitag die Kassiererin, ob sie ihm 10 Cent wechseln kann. In dem Moment, als die Angestellte die Kasse öffnete, zückte der Täter eine Grillzange und zog mit einem geschickten Griff den Geldschein aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Trickdieb mit seiner Beute aus dem Geschäft. (pol)