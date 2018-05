Von Elisabeth Murr-Brück

Bammental. Als am Freitag der Hoffenheimer Fußballprofi Boris Vukcevic lebensgefährlich verunglückte, löste dies weithin tiefe Betroffenheit aus. Der tragische Unfall erschütterte die Öffentlichkeit, ganz besonders, weil es dafür keine erkennbare Ursache gab: gerade Strecke, trockene Fahrbahn, Geschwindigkeit offenbar nur geringfügig über dem erlaubten Limit.

Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt sieht man in der Wiese links von der Bundesstraße B 45 ein kleines Holzkreuz, daneben stehen noch abgebrannte Kerzen: Knapp acht Wochen zuvor, am 30. Juli, gerät hier gegen 15 Uhr der 24-jährige Fahrer eines weißen Kleintransporters auf der Fahrt in Richtung Mauer auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal in einen Lastwagen. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Ein fast identischer Unfall, auch hier gibt es keine Erklärung.

"Auf der Strecke liegt ein Fluch", sagt ein älterer Mann vor dem Gemüseladen in Bammental. Der kurze Streckenabschnitt ist als Unfallschwerpunkt berüchtigt und die mitunter aberwitzigsten Spekulationen schießen ins Kraut. Über unterirdische Wasseradern wird spekuliert oder über mögliche Störfelder eines Richtfunkmasts, der in Sichtweite in den Wiesen steht. Die Menschen suchen nach Erklärungen für die gefühlte Bedrohung.

Verkehrsbehörden und Straßenplaner orientieren sich an den Fakten. Unfälle werden zentral erfasst und jährlich statistisch ausgewertet. Ergeben sich Häufungen innerhalb von drei Jahren, tritt eine Unfallkommission auf den Plan. Für die Straße über den Krähberg, auch "Krähenbuckel" genannt, gab es bei Polizei und Verkehrsbehörden immer wieder Überlegungen zu mehr Sicherheit, sagt Bammentals Bürgermeister Holger Karl: "Beim Neubau der B 45 wurde die Strecke erneut entschärft."

Trotzdem erfordert sie volle Konzentration, erklärt Norbert Schätzle, Pressesprecher der Heidelberger Polizei. Gleich nach dem letzten Gebäude in Richtung Mauer, der Esso-Tankstelle, geht es in einer Rechtskurve nach oben, danach ein Stück geradeaus, ehe sich eine weitere, sehr weit gezogene Rechtskurve anschließt. Das letzte Stück führt gerade zur Kuppe - was dahinter kommt, sieht man nicht.

Ortsfremde empfinden das als unangenehm: Man sieht nicht, was kommt. Gefälle, Kurven und Steigung erzeugen eine Art Achterbahngefühl. Ortskundige allerdings unterschätzen die Strecke gerne und treten schon mal aufs Gas, weil sie sonst bergauf an Tempo verlieren - trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, Überholverbot und häufiger Überwachung. Dennoch: "Der Abschnitt ist sicherer geworden", sagt Polizeisprecher Schätzle.

"Gefühlt" passiert ständig etwas, die Statistik weist in den letzten zehn Jahren 40 Unfälle aus. Ein Mensch kam dabei zu Tode, 13 wurden schwer, 26 leicht verletzt. Nach der Polizeidefinition gilt als schwer verletzt, wer in ein Krankenhaus eingeliefert wird, auch wenn es nur zur Beobachtung oder Abklärung ist. Polizeikommissar Alexander Hölzner von der Verkehrspolizei Heidelberg: Die meisten Unfälle am Krähberg passieren im unteren Kurvenbereich, die häufigste Ursache ist eine "nicht angepasste" Geschwindigkeit. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass das zulässige Tempo 70 überschritten wurde.

Es gibt äußere Umstände, die langsameres Fahren erfordern: Nasse Fahrbahn, schlechte Sicht, man fühlt sich nicht fit oder ist gedanklich oder gefühlsmäßig nicht ganz da. "Die letzten beiden schweren Unfälle sind in jeder Hinsicht atypisch", sagt Hölzner.

Auch wenn die Ursache weiter unklar ist - Fachleute wissen: Auch gerade Strecken sind keineswegs harmlos. "Eine Kurve kann im Kopf noch nachwirken", erklärt Christoph Hecht vom ADAC. Und nach einem Streckenabschnitt, der volle Konzentration erfordert, sei die Versuchung groß, sich kurz ablenken zu lassen: "Da hebt man schnell was auf oder guckt ins Handy." Wenn dann der Fahrer beschleunigt, reichen Sekundenbruchteile, um aus der Spur zu kommen.