Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Richard Freitag und Severin Freund wollen mit einer tollen Flugshow in das Jahr 2015 starten. Beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee strebt das deutsche Topduo heute eine Wiedergutmachung für das Debakel zum Auftakt in Oberstdorf an. Mit Platz fünf für Freitag und Rang sechs für Freund zeigten sich beide in der Qualifikation gut erholt. Von den DSV-Springern sind auch Michael Neumayer, Marinus Kraus, Daniel Wenig, Andreas Wank und Stephan Leyhe dabei.