München (dpa) - Knabbern Vögel ab und zu am Käfiggitter, ist das nicht schlimm. Wenn es jedoch zur Gewohnheit wird, sollten Halter nachforschen, was dahinterstecken könnte: Gründe sind zum Beispiel Langeweile, Juckreiz, Schmerzen oder ein Mangel an Mineralstoffen. Treten noch weitere Verhaltensauffälligkeiten auf, gehen Besitzer mit ihrem Tier besser zum Arzt. Problematisch ist, dass die Vögel durch das Knabbern häufig giftige Stoffe aufnehmen, heißt es in der Zeitschrift «Ein Herz für Tiere» (Ausgabe August 2018). Die meisten Gitterstäbe enthalten Schwermetalle wie Zink, Cadmium und Blei, die sich in Kropf und Magen ablagern können.