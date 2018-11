INFORMATIONEN

Reiseziel: Winterwattwanderungen werden nicht nur in Büsum angeboten. Von der Küste vor den ostfriesischen Inseln etwa kann man bei gutem Wetter bis nach Norderney wandern. Auch von Amrum nach Föhr gibt es geführte Touren im Winter. In Hooksiel bieten Wattführer auch kürzere geführte Wanderungen an. Johann P. Franzen wandert auch 2019 wieder im Winter (http://www.reiseservice-franzen.de/watt.htm)

Informationen: Nordsee-Tourismus-Service GmbH, Zingel 5, 25813 Husum (Tel.: 04841/89 75 0, E-Mail: info@nordseetourismus.de, www.nordseetourismus.de).