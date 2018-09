Sapporo (dpa) - Bei einem starken Erdbeben auf der japanischen Insel Hokkaido sind mehr als 120 Menschen verletzt worden. Mehr als 30 Menschen wurden vermisst, nachdem Erdrutsche Häuser in der Stadt Atsuma verschüttet hatten. Das berichten örtliche Medien. In rund drei Millionen Haushalten fiel der Strom aus. Zahlreiche Häuser wurden schwer beschädigt, Straßen aufgerissen und teils mit Schlamm überschwemmt. Das Beben hatte Japans nördlichste Hauptinsel in der Nacht um kurz nach 03.00 Uhr Ortszeit erschüttert.