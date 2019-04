Washington (dpa) - Nach Schüssen in einer Synagoge im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Sheriff im San Diego County teilte mit, es habe bei dem Vorfall Verletzte gegeben. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Polizisten seien am Mittag zu dem Gotteshaus in Poway gerufen worden. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Der lokale Sender KGTV meldete mindestens vier Verletzte. Im vergangenen Oktober hatte ein Rechtsradikaler in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen erschossen.