Für die hessischen Pendler gibt es an den Stationen des Schienenpersonennahverkehrs im Land 478 ausgewiesene Park&Ride-Anlagen. Dort könnten 34.742 Stellplätze genutzt werden, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit. Dazu kämen weitere 309 Parkflächen und Parkbereiche in Hessen mit insgesamt 10.499 Stellplätzen, die nicht für eine P&R-Nutzung ausgewiesen seien, aber als solche genutzt würden.