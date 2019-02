Washington (dpa) - Die US-Demokraten im Senat haben von US-Präsident Donald Trump greifbare Ergebnisse bei seinem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gefordert. Das Treffen müsse einen konkreten, nachprüfbaren Fortschritt bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas bringen, hieß es in einem Schreiben von Fraktionschef Chuck Schumer und mehrerer anderer Senatoren. Trump und Kim kommen am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischem Hauptstadt Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel zusammen.