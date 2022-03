Ein Lastwagen hat am Freitag in Südhessen eine Fußgängerbrücke zum Einsturz gebracht. Der 39 Jahre alte Fahrer zog sich nach Angaben der Polizei in Darmstadt dabei leichte Verletzungen zu. Fußgänger wurden demnach nicht verletzt. Den Ermittlungen zufolge war der Lastwagen in Bensheim (Kreis Bergstraße) an der Straßenüberführung hängengeblieben.