London (dpa) - Prinz Harry ist einer Umfrage zufolge der beliebteste Royal. 77 Prozent haben eine gute Meinung von ihm, wie eine YouGov-Befragung von etwa 3700 Personen ergab. Die Briten beschreiben ihn als sympathisch, humorvoll und aufrichtig. Erst danach kommt auf dem zweiten Platz seine Großmutter, Königin Elizabeth II., knapp dahinter sein Bruder Prinz William. Mit etwas Abstand geht Platz 4 an Herzogin Kate, Platz 5 an Prinz Philip und Platz sechs an Harrys Frau Meghan. Nicht so gut abgeschnitten hat der als unnahbar geltende Thronfolger Prinz Charles.