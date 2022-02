Winter-Neuzugang Tiago Tomás strahlt trotz der prekären Lage des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga Optimismus aus. "Wir werden nicht absteigen", sagte der 19 Jahre alte Angreifer in einer Medienrunde am Mittwoch. Die Schwaben liegen derzeit auf dem vorletzten Platz und konnten die vergangenen sieben Partien nicht gewinnen.