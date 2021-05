Stimmen zum Spiel:

> Patrick Glöckner, SVW-Trainer: "In der ersten Halbzeit haben wir einen sehr dominanten SC Verl gesehen. In der Pause haben wir dann gesagt, dass wir das mit mehr Wille und Leidenschaft verteidigen müssen. Danach haben wir alles reingeschmissen, was man benötigt, um auch solche Spiele zu ziehen."

> Jesper Verlaat, SVW-Verteidiger: "Wir sind schwer reingekommen und haben in der ersten Halbzeit keine Ordnung gehabt. Im Mittelfeld hatten wir immer Unterzahl. In der zweiten Halbzeit haben wir mit Stefano Russo einen Sechser reingebracht. Er hat für Stabilität gesorgt. Jetzt genießen wir die drei Punkte und nächste Woche geht es weiter." dh