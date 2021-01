> Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics: "Ich versuche meine Mannschaft immer damit zu motivieren, wenn wir gegen einen Gegner etwas gutzumachen haben. Leverkusen hat sich heute aber auch ganz anders präsentiert als noch im Hinspiel. Wir haben einen sehr guten, aber der Gegner wohl auch einen schlechten Tag erwischt. Nichtsdestotrotz: Ich bin mit unserer Vorstellung heute wirklich sehr zufrieden. Das war auch defensiv über weite Strecken richtig gut. Dass wir in der Offensive über große Qualitäten verfügen, ist kein Geheimnis mehr. Wie die Mannschaft mit all den Widrigkeiten umgeht, spricht für ihren Charakter. Sie kommen immer mit einem Lächeln in die Halle, trainieren gerne – das sind einfach gute Jungs."

> Matthias Lautenschläger, Manager der Academics: "Es kann nicht immer so ausgehen, wie heute – und wir von außen gefühlt jeden Wurf treffen. Wir hoffen einfach, dass am Mittwoch in Paderborn Armin (Trtovac) wieder dabei sein kann. Der Sieg spricht für die spielerische, aber auch die mentale Qualität des Teams." nb