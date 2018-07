Berlin (dpa) - Der Sondierungs-Endspurt wird zur Nervenprobe. Gegen Mitternacht bewerteten CDU, SPD und CSU in der SPD-Parteizentrale in Berlin in getrennten Sitzungen den Stand der Verhandlungen. Anschließend berieten die Unterhändler um die Parteichefs Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz hinter verschlossenen Türen nach Informationen der dpa wieder gemeinsam über die zentralen Streitthemen Steuern und Migration. Eine rasche Lösung schien dabei nicht in Sicht. Innenminister Thomas de Maizière sagte, er rechne damit, dass es «noch ein bisschen dauern» werde.