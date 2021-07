BIOGRAFIE

Name: Maren Kroymann

Geboren am 19. Juli 1949 in Walsrode, aufgewachsen in Tübingen.

Eltern: Ihre Mutter Ilse Schoenian promovierte 1937 im Fach Romanistik an der Berliner Humboldt-Universität, ihr Vater Jürgen Kroymann lehrte an der Universität Tübingen klassische Philologie.

Werdegang: Nach dem Abitur studiert Maren Kroymann Amerikanistik, Anglistik und Romanistik. 1977 macht sie das erste Staatsexamen. Doch es zieht sie zur Bühne und vor die Kamera: 1982 wird sie mit ihrem Kabarett-Bühnenprogramm "Auf du und du mit dem Stöckelschuh" bekannt. Dieter Hildebrandt holt sie in seine satirische Sendung "Scheibenwischer". Durch Rollen in TV-Serien wie "Oh Gott, Herr Pfarrer" und "Vera Wesskamp"macht sie sich einen Namen. 1993 bekommt sie mit "Nachtschwester Kroymann" eine eigene Satire-Sendung. Seit 2017 ist sie in der Comedy-Serie "Kroymann" in der ARD zu sehen. Daneben präsentiert sie auf der Bühne ihr erfolgreiches Programm "In My Sixties", in dem sie Lieder aus ihrer Jugend singt.

Preise: Sie wird unter anderem mit dem Berliner Frauenpreis (2000), dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg (2015), dem Grimme-Preis (2018 und 2019), der Goldenen Rose der European Broadcasting Union für ihr Lebenswerk als TV-Entertainerin (2019), der Carl-Zuckmayer-Medaille (2020) und in diesem Jahr mit dem Göttinger Elch ausgezeichnet.

Aktuell: Die Komödie "Mutter kündigt" läuft am Donnerstag, 22. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF (kl.Foto: Frédéric Batier/ZDF)

Privat: Maren Kroymann lebt in Berlin.