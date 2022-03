Eine Frau ist in Reutlingen von ihrem eigenen Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Die Seniorin stellte ihren Wagen am Dienstagnachmittag in einer Hofeinfahrt ab und vergaß, die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stieg aus, ging zum Hoftor und bemerkte dann, wie der Wagen rückwärts losrollte.