Informationen

Anreise: Mit dem Auto über die A 38 von Westen aus. Mit dem Zug (und Rad) über Erfurt, Halle oder Leipzig.

Unterkunft:"Waldschlösschen" bei Nebra (www.waldschloesschen-wangen.de); "Zur Alten Schmiede" in Naumburg (www.ck-domstadt-hotels.de); "Zum Rebstock" in Roßbach (www.hotel-zum-rebstock.de); "Landpension Kleeblatt" in Würchwitz (www.landpension-kleeblatt.de)